Разрабатывая Marvel's Spider-Man 2, Insomniac думала отказаться от быстрого перемещения

Marvel's Spider-Man 2 появилась в продаже в октябре 2023 года и, как и другие игры PlayStation Studios, использует все преимущества аппаратной части консоли PlayStation 5. Первая демонстрация того, как работает функция быстрого перемещения в Marvel's Spider-Man 2 впечатлила игроков тем, что это происходит практически мгновенно: достаточно выбрать место, и вот вы уже перенеслись.
Впрочем, по словам Жозе Бенавидеза, директора по дизайну Insomniac Games, во время разработки Marvel's Spider-Man 2 они рассматривали возможность отказа от быстрого перемещения, так как полагали, что многие игроки могут не обращать внимания на открытый мир игры.
Игрокам было важнее быстро добраться до следующего маркера миссии на игровой карте, чем сосредоточиться на виртуальном мире, который создавала Insomniac. Это было настолько пагубно для игрового процесса, что в какой-то момент нам даже пришлось задуматься о том, чтобы отказаться от функции быстрого перемещения или отложить ее разблокировку до тех пор, пока игрок не пройдет игру.
Но в итоге разработчики поняли, что это не самая лучшая идея, и на самом деле требовалось улучшить процесс исследования, чтобы он привлекал внимание игрока, а значит, и сократить использование быстрых путешествий. В результате Insomniac Games начала работу над разнообразным вторичным контентом/миссиями в Marvel's Spider-Man 2, в том числе над добавлением "маркеров", появляющихся в городе в виде светящихся или покрытых песком предметов.
Marvel's Spider-Man 2 доступна на PS5.