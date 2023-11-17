на главную
об игре
Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 523 оценки

Создатели Marvel's Spider-Man 2 показали множество концепт-артов

monk70
Новости

Marvel’s Spider-Man 2 вышла уже почти месяц, а это значит, что пришло время поближе познакомиться с его персонажами, окружением и концепциями. Теперь мы наконец-то можем сделать это благодаря талантливым художникам, работавшим над последним приключенческим боевиком Insomniac Games.

Художники по персонажам, концептам, материалам и окружению вместе с другими профессионалами поделились своим вкладом в игру на ArtStation, продемонстрировав свою выдающуюся работу и навыки.

+ ещё 22 картинки

Marvel’s Spider-Man 2 стала огромным хитом, отчасти благодаря художникам, и 5 миллионов проданных копий всего за одну неделю доказывают это. Она номинирована на премию «Игра года» на церемонии The Game Awards 2023, которая пройдет 7 декабря, поэтому голосуйте за нее, если считаете, что она заслуживает признания.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий