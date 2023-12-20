Стали известны бюджеты ПК-портов игр от Insomniac Games - ПК-версия Spider-Man 2 выйдет до марта 2025 года

Вчера произошла крупная утечка данных Insomniac Games, в результате которой в сеть просочились тонны внутренних документов. Некоторые из них пролили свет на бюджеты и прибыльность игр студии, а также на продажи PC-портов эксклюзивов PlayStation.
Благодаря утечке стало известно, что для создания ПК-версии достаточно получить одобрение по электронной почте для получения финансирования. Единственным условием является небольшой бюджет для его создания. И сегодня стали известны бюджеты ПК-портов игр от Insomniac Games
Бюджеты PC-портов (по состоянию на февраль 2023 года):
- Ratchet & Clank Rift Apart: $2,5 млн.
- Spider-Man Remastered: $2,3 млн.
- Spider-Man Miles Morales: $1,5 млн.
- Spider-Man 2: $4,6 млн.
- Marvel's Wolverine: $4,0 млн.
- Spider-Man 3: $7,0 млн
ПК-версия Spider-Man 2 запланирована на 25 финансовый год, то есть на период с апреля 2024 по март 2025.
Неожиданно.. ))
Всего 2.5..?
Знать бы ещё, сколько стоила Last of Us..
Тогда странно, что портов так мало в итоге.
жалко в 6-7 поколении они все так за ПК не волновались, возня с прожорливыми эмуляторами теперь, а на 8 поколение пока нету рабочих вообще.
Я помню финны в свое время переносили первого вейка в Стим и это стоило им всего лишь $100 тыс. Чёт с тех пор портирование подорожало сильно.