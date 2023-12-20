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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.5 568 оценок

Стали известны бюджеты ПК-портов игр от Insomniac Games - ПК-версия Spider-Man 2 выйдет до марта 2025 года

butcher69
Новости

Вчера произошла крупная утечка данных Insomniac Games, в результате которой в сеть просочились тонны внутренних документов. Некоторые из них пролили свет на бюджеты и прибыльность игр студии, а также на продажи PC-портов эксклюзивов PlayStation.

Благодаря утечке стало известно, что для создания ПК-версии достаточно получить одобрение по электронной почте для получения финансирования. Единственным условием является небольшой бюджет для его создания. И сегодня стали известны бюджеты ПК-портов игр от Insomniac Games

Бюджеты PC-портов (по состоянию на февраль 2023 года):

ПК-версия Spider-Man 2 запланирована на 25 финансовый год, то есть на период с апреля 2024 по март 2025.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
SoRaS3

Неожиданно.. ))

Всего 2.5..?

Знать бы ещё, сколько стоила Last of Us..

1
bysaturn

Тогда странно, что портов так мало в итоге.

0
Rorschach93

жалко в 6-7 поколении они все так за ПК не волновались, возня с прожорливыми эмуляторами теперь, а на 8 поколение пока нету рабочих вообще.

-1
UnRus

Я помню финны в свое время переносили первого вейка в Стим и это стоило им всего лишь $100 тыс. Чёт с тех пор портирование подорожало сильно.

-1