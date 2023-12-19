Horizon Zero Dawn - самый успешный ПК-порт PlayStation. Утекли данные о продажах проектов от Sony в Steam

Сегодня утром произошла одна из самых масштабных утечек данных — хакерская группа Rhysida не нашла покупателя и опубликовала в открытом доступе более 1,3 миллиона файлов связанных с Insomniac Games. Все эти файлы прямо сейчас изучают пользователи и появляется много интересной информации.
Благодаря внимательному пользователю OrangeC-2003 мы узнали не только о совместной работе Guerrilla Games и Insomniac над многопользовательской игрой в мире Horizon, но и узнали данные о продажах игр PlayStation Studios в Steam. Правда эта информация датируется февралем 2023 года и на ней нет данных о продажах ПК-версии The Last of Us: Part 1, но это лучшее из того что у нас есть.
Самой продаваемой игрой PlayStation Studios в Steam стала Horizon: Zero Dawn (3.3 млн копий) и за ней идет God of war (2.5 млн копий). Days Gone тоже показал отличные цифры (1.7 млн копий), но Marvel's Spider-Man привлек гораздо больше внимания и продавался гораздо быстрее (1.3 млн копий) и вполне вероятно, что он уже обошел историю про байкера. Продажи у Uncharted: Legacy of Thieves Collection были скромными (484 тысячи копий), но они смогли обойти показатели Marvel's Spider-Man: Miles Morales (450 тысяч).
Следующей игрой от PlayStation Studios на ПК станет Horizon Forbidden West: Complete Edition, но сегодня мы узнали, что Insomniac Games планирует портировать как минимум три своих игры в будущем.
Мда, самая пресная игра сони, хорайзон, имеет самые большие продажи, это как вообще
Потому что это был первый экз портированный на пк
Просто насколько кринжово видеть анчартед 4 у которого в 10 раз меньше проданных копий
Согласен, печалька
хз, на мой взгляд, первый хорайзон прям афигенен. а вот второй уже действительно вышел пресным
Ну не знаю... Мне хорайзен больше зашел чем Анчартед.
Прикрыли Days Gone который на уровне с богом войны, клоуны японские
Да вроде проскальзывают потуги реанимировать тайтл, но воз и ныне там.
За Анчартед прям очень обидно, мне очень она понравилась: что основная игра, что дополнение за Хлою. Бодрая, интересная, сбалансированная на спокойные фрагменты и экшеновые/стелсовые. Да и по катсценам как будто отличный фильм в духе Индианы Джонса получился. Ещё понравился эффект, когда раскачиваешься на верёвке (Особенно в дополнении такие моменты хорошо сделаны были), возникает ощущение, будто дух захватывает. Хорайзон в целом понравился графически, боевой системой и открытым миром, а ещё понравился тем, что я успел ее взять за 800 рублей, там какая-то ошибка с ценой была.
В общем, Анчартед действительно потрясающая вещь и очень хотелось бы ремастеры/ремейки трилогии на ПК.
Пожалуйста не забывайте что Хорайзен стоит в 2-3 раза дешевле чем почти любая из игр в списке.
Портируют Человека Паука
Что-то никакой точной даты выхода Horizon Forbidden West: Complete Edition на ПК, даже системных требований нет, ведь начало года январь-февраль, март уже первый квартал нужно писать, надеюсь скоро точная инфа появится
Летом скорее всего. На плойке как раз вышел комплект эдишен, значит это вопрос времени.
вселенная Horizon офигенская. хотя первая часть.. скучноватая (вернее пустоватая). HFW это решила (и для меня одна из самых красивых и любимых игр на плойке).
Мне только God of War и зашёл из всего списка,левел дизайн и локации шикарные,куча секретов,боёвка нормальная,подача классная,надо было его брать вместо проходняка аля юбисофт Horizon: Zero Dawn,ну да ладно брал его за 1300 так что пофиг.
мхезх
норм, учитывая, что они давно не актуальны и все их прошли вдоль и поперек на соснах
А The Last of Us?
Что и требовалось доказать. анчартед переоцененный кал.