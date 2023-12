Horizon Zero Dawn - самый успешный ПК-порт PlayStation. Утекли данные о продажах проектов от Sony в Steam

Сегодня утром произошла одна из самых масштабных утечек данных — хакерская группа Rhysida не нашла покупателя и опубликовала в открытом доступе более 1,3 миллиона файлов связанных с Insomniac Games. Все эти файлы прямо сейчас изучают пользователи и появляется много интересной информации.

Благодаря внимательному пользователю OrangeC-2003 мы узнали не только о совместной работе Guerrilla Games и Insomniac над многопользовательской игрой в мире Horizon, но и узнали данные о продажах игр PlayStation Studios в Steam. Правда эта информация датируется февралем 2023 года и на ней нет данных о продажах ПК-версии The Last of Us: Part 1, но это лучшее из того что у нас есть.

Самой продаваемой игрой PlayStation Studios в Steam стала Horizon: Zero Dawn (3.3 млн копий) и за ней идет God of war (2.5 млн копий). Days Gone тоже показал отличные цифры (1.7 млн копий), но Marvel's Spider-Man привлек гораздо больше внимания и продавался гораздо быстрее (1.3 млн копий) и вполне вероятно, что он уже обошел историю про байкера. Продажи у Uncharted: Legacy of Thieves Collection были скромными (484 тысячи копий), но они смогли обойти показатели Marvel's Spider-Man: Miles Morales (450 тысяч).

Следующей игрой от PlayStation Studios на ПК станет Horizon Forbidden West: Complete Edition, но сегодня мы узнали, что Insomniac Games планирует портировать как минимум три своих игры в будущем.