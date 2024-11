Студия Insomniac Games отдала дань уважения скончавшемуся актеру Тони Тодду

Тони Тодд, выдающийся актер кино, телевидения и видеоигр, скончался в возрасте 69 лет, оставив после себя богатое культурное наследие. Одной из последних ролей в игровой индустрии стало озвучивание Венома в Marvel’s Spider-Man 2.

В память об актере студия Insomniac Games опубликовала прощальное сообщение, выразив благодарность за его вклад: «Тони принес столько радости нашей студии и миллионам фанатов своим неподражаемым голосом и присутствием. Мы — Веном... навсегда».

Тодд был известен ролями в культовых фильмах ужасов, таких как "Кэндимен" и "Пункт назначения". Его вклад также коснулся видеоигр: он озвучил Вортигаунта в Half-Life 2: Episode Two и Half-Life: Alyx, адмирала Бриггса в Call of Duty: Black Ops 2 и доктора Роджерса в Back 4 Blood. Кроме того, Тодд появится в игре Indiana Jones and the Great Circle, релиз которой состоится 9 декабря.