В последнем патче Marvel's Spider-Man 2 разработчики оставили меню отладки, где обнаружился DLC-злодей

Insomniac Games выпустила новое обновление для Marvel’s Spider-Man 2, в котором появилась Новая игра+, а также новые костюмы, специальные возможности и многое другое. Тем не менее, студия также случайно предоставила игрокам меню отладки игры, которое, похоже, указывает на то, что для игры готовится дополнение со злодеем-Жуком.
Insomniac Games признала ситуацию с меню отладки, заявив, что доступ к нему может привести к проблемам с сохранением игры и многому другому.
Мы понимаем, что последнее обновление игры могло случайно открыть доступ к меню разработки игры. Исправление уже на подходе. Обратите внимание, что использование этого меню может привести к повреждению ваших сохранений и прогресса в получении трофеев.
Для справки: информация об этом DLC также была обнаружена в коде игры еще в январе 2024 года.