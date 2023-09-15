Ящер, симбиот и большой Нью-Йорк на новых скриншотах Marvel's Spider-Man 2

Insomniac Games опубликовала подборку скриншотов экшена Marvel's Spider-Man 2. На изображениях можно увидеть разные костюмы, включая симбиота, и масштабный Нью-Йорк.
Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года эксклюзивно на PlayStation 5.
Insomniac Games опубликовала подборку скриншотов экшена Marvel's Spider-Man 2. На изображениях можно увидеть разные костюмы, включая симбиота, и масштабный Нью-Йорк.
Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года эксклюзивно на PlayStation 5.
А Где Freedom Tower в Нью-Йорке?
не договорились с представителями башни этой