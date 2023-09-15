на главную
об игре
Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 280 оценок

Ящер, симбиот и большой Нью-Йорк на новых скриншотах Marvel's Spider-Man 2

dear mum
Новости

Insomniac Games опубликовала подборку скриншотов экшена Marvel's Spider-Man 2. На изображениях можно увидеть разные костюмы, включая симбиота, и масштабный Нью-Йорк.

+ ещё 2 картинки

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года эксклюзивно на PlayStation 5.

Источник  
6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
M1KERUS

А Где Freedom Tower в Нью-Йорке?

0
MeduzaRUS

не договорились с представителями башни этой

0