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Marvel's Wolverine 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.8 157 оценок

Больше 10 минут геймплея из очень раннего билда Marvel's Wolverine

Gutsz
Новости

В конце прошлого года состоялась самая масштабная утечка данных студии Insomniac Games, разработчиков, отвечающих за Marvel's Spider-Man 2 и Marvel's Wolverine. Хакеры опубликовали в свободный доступ терабайты данных, которые продолжают изучать и анализировать до сих пор, находя интересные сведения о будущих проектах студии. Недавняя находка энтузиастов позволяет ознакомиться с очень ранним билдом будущего экшена про Росомаху.

Как сообщается, эта запись демонстрирует один из самых первых прототипов Marvel's Wolverine. Предположительно, билд появился несколько лет назад. Уже тогда у разработчиков было общее видение будущего экшена, который сконцентрируется на личной истории Логана.

Этот игровой процесс был показан руководству Sony для отчетности о проделанной работе. Позднее его использовали разные отделы Insomniac Games для совершенствования игрового билда. Разработчики в первую очередь хотели реализовать динамичную и плавную систему перемещения, позволяя игрокам быстро переходить в бой или выходить из него, используя для этого окружение.

Marvel's Wolverine по-прежнему не имеет даты релиза. Согласно последним данным, релиз экшена может состояться в начале 2025 года.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
goodneighbor

Камера как в гое войны, фу кинцо.

0
1barac9U7ada7

слухи, сливы. смывы - сайт стал настоящей помойкой

-1
jax baron

слухи, сливы. смывы- игровые, а сайт напомню -игровой.

1
Мур Мур lamour jax baron

скажи это симплу джеку с его энтузиастами))0)

1
Мур Мур lamour jax baron
а сайт напомню -игровой.

Так же игровой сайт:

Всё взял с этого "игрового" сайта

1