Больше 10 минут геймплея из очень раннего билда Marvel's Wolverine

В конце прошлого года состоялась самая масштабная утечка данных студии Insomniac Games, разработчиков, отвечающих за Marvel's Spider-Man 2 и Marvel's Wolverine. Хакеры опубликовали в свободный доступ терабайты данных, которые продолжают изучать и анализировать до сих пор, находя интересные сведения о будущих проектах студии. Недавняя находка энтузиастов позволяет ознакомиться с очень ранним билдом будущего экшена про Росомаху.

Как сообщается, эта запись демонстрирует один из самых первых прототипов Marvel's Wolverine. Предположительно, билд появился несколько лет назад. Уже тогда у разработчиков было общее видение будущего экшена, который сконцентрируется на личной истории Логана.

Этот игровой процесс был показан руководству Sony для отчетности о проделанной работе. Позднее его использовали разные отделы Insomniac Games для совершенствования игрового билда. Разработчики в первую очередь хотели реализовать динамичную и плавную систему перемещения, позволяя игрокам быстро переходить в бой или выходить из него, используя для этого окружение.

Marvel's Wolverine по-прежнему не имеет даты релиза. Согласно последним данным, релиз экшена может состояться в начале 2025 года.