Еще больше слитого геймплея Marvel's Wolverine и намеки на ПК-версию игры

Сегодня состоялась самая масштабная утечка, раскрывающая планы студии Insomniac Games на годы вперед. В настоящее время разработчики активно работают над жестким экшеном о Росомахе, новой частью экшена о Человеке-пауке и следующей Ratchet & Clank. Все они официально заявлены как главные эксклюзивы PlayStation 5, но, похоже, параллельно с ними ведется работа и над ПК-версией. Намеки на "народную платформу" были обнаружены в утечке файлов по Marvel's Wolverine.
Если верить опубликованным материалам от хакеров, у Insomniac Games на данном этапе есть вполне рабочий билд Marvel's Wolverine для ПК. Проект находится в стадии альфа-версии, и его объем файлов составляет всего 16 ГБ, что является очень скромным показателем для сегодняшних стандартов в игровой индустрии.
Сообщается, что ПК-версию Marvel's Wolverine слили вместе с остальными взломанными файлами. На некоторых площадках уже появились возможности скачивания билда, однако сейчас мы рекомендуем воздержаться от любых загрузок подобного рода. Хакеры могли включить вредоносное ПО в украденные данные, кроме того, найти настоящий билд игры достаточно сложно из-за мошенников, использующих хайп по утечке.
Вместо этого предлагаем вам ознакомиться с еще большим количеством игрового процесса ранней версии Marvel's Wolverine:
На слитых геймплейных кадрах можно увидеть механику скрытности, исследование локаций, взаимодействие с предметами и даже погони на мотоциклах. Учитывая, что перед нами альфа-версия игры, в ней легко обнаружить кривые анимации и другие ошибки.
На мотике педали крутит, ахахахха
Так вот что такое педальрование
анимация видать копировалась откуда-то из другой локации и пока еще не переделана под этот транспорт
Ну а кто в детстве не хотел приделать к своему велику оболочку от мотоцикла и дойдя до мысли что будет слишком тяжело крутить педали -отказывался от этой мечты.
вот он - супергерой которого мы заслужили!))
анимация велика из спайдер мена
Как этим клоунам не стыдно в таких костюмах :D
Выглядит комично )А если ещё и расчелиненки не будет ,а ее скорее всего не будет.То это автоматом хуерга.Минусите ребята)