Еще больше слитого геймплея Marvel's Wolverine и намеки на ПК-версию игры

Сегодня состоялась самая масштабная утечка, раскрывающая планы студии Insomniac Games на годы вперед. В настоящее время разработчики активно работают над жестким экшеном о Росомахе, новой частью экшена о Человеке-пауке и следующей Ratchet & Clank. Все они официально заявлены как главные эксклюзивы PlayStation 5, но, похоже, параллельно с ними ведется работа и над ПК-версией. Намеки на "народную платформу" были обнаружены в утечке файлов по Marvel's Wolverine.

Если верить опубликованным материалам от хакеров, у Insomniac Games на данном этапе есть вполне рабочий билд Marvel's Wolverine для ПК. Проект находится в стадии альфа-версии, и его объем файлов составляет всего 16 ГБ, что является очень скромным показателем для сегодняшних стандартов в игровой индустрии.

Сообщается, что ПК-версию Marvel's Wolverine слили вместе с остальными взломанными файлами. На некоторых площадках уже появились возможности скачивания билда, однако сейчас мы рекомендуем воздержаться от любых загрузок подобного рода. Хакеры могли включить вредоносное ПО в украденные данные, кроме того, найти настоящий билд игры достаточно сложно из-за мошенников, использующих хайп по утечке.

Вместо этого предлагаем вам ознакомиться с еще большим количеством игрового процесса ранней версии Marvel's Wolverine:

На слитых геймплейных кадрах можно увидеть механику скрытности, исследование локаций, взаимодействие с предметами и даже погони на мотоциклах. Учитывая, что перед нами альфа-версия игры, в ней легко обнаружить кривые анимации и другие ошибки.