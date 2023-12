Insomniac Games нацелилась на фотореалистичность в духе Hellblade 2 для Marvel's Wolverine

Сенуа из Hellblade 2 фигурирует в слайдах Insomniac как цель по визуальному качеству, которую студия PlayStation стремится достичь в Marvel's Wolverine.

Пару дней назад Insomniac Games подверглась массированной атаке вымогателей, в результате которой многие внутренние и конфиденциальные файлы компании утекли в сеть.

В утечку попали полностью играбельная сборка Marvel's Wolverine, тонна концепт-артов для грядущих игр студии, дорожные карты, различные презентации, документы и слайды.

В одном из слайдов, попавших на Reddit, Insomniac Games представила визуальную цель для Росомахи в категории "Фотограмметрия". На слайде объясняется, как студия стремится использовать данные сканирования реального мира для создания реалистичных персонажей, а в качестве примера уровня реалистичности приводится главная героиня Hellblade 2.

На слайде Insomniac также отметила, как разработчики могут использовать данные 4D-сканирования для создания "реалистичных" материалов, рендерить их в игровом движке, а затем художественно корректировать модели для создания запоминающихся и убедительных персонажей.

Ninja Theory недавно продемонстрировала весьма впечатляющие модели персонажей в новом трейлере Hellblade 2, который был показан на церемонии The Game Awards. Студия всегда говорила о том, что ее цель - добиться максимально реалистичного изображения с помощью захвата движения и фотограмметрии, что Insomniac Games также будет делать для Marvel's Wolverine.

Очевидно, что студии Sony, занимающиеся разработкой эксклюзивов, уже много лет являются мировыми лидерами в этой области, благодаря таким играм, как The Last of Us Part 2 и серии God of War. Insomniac Games тоже была на высоте, когда дело доходило до моделей персонажей, но, похоже, студия стремится выйти на новый уровень визуальной достоверности с Marvel's Wolverine.