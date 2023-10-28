Insomniac подтвердила, что у Marvel's Wolverine и играх Marvel's Spider-Man общая вселенная

Insomniac подтвердила, что действие грядущей Marvel's Wolverine будет происходить в той же вселенной, что и игры студии про Человека-паука.
Во время интервью в подкасте Kinda Funny Games креативному директору Marvel's Spider-Man 2 Брайану Интихару был задан вопрос о том, происходит ли действие "Росомахи" и игры про Человека-паука в одной вселенной. Он подтвердил, что это так, отметив, что "все они относятся к 1048". Имеется в виду Земля-1048, официальное обозначение вселенной Marvel, в которой происходят действия игр Insomniac про Человека-паука и нескольких комиксов.
Исходя из прецедента MCU, можно было бы ожидать, что в Marvel's Spider-Man 2 будет какая-нибудь пасхалка о Росомахе, которая стала бы завязкой следующей игры, но такого намека не оказалось.
Было принято решение не делать этого. Попробуйте подумать о том, что я просто пытаюсь выпустить "Человека-паука", в то время как есть еще одна игра Marvel, которую я пытаюсь сделать. Думаю, для нас это звучит так: "Пусть эта команда готовится". Пусть готовят. Пусть они делают ту игру, которую хотят сделать. Кто знает, что ждет нас в будущем, но сейчас давайте позволим им делать свое дело, и эта игра будет великолепной".
Несмотря на то, что за последние годы вышло несколько громких видеоигр Marvel, от Marvel's Avengers до Marvel's Midnight Suns, в отличие от MCU, не было предпринято особых усилий по приведению их всех в единую преемственность. Учитывая, что управление преемственностью может негативно сказаться на сюжете, это, возможно, и к лучшему - но, поскольку игры про Росомаху и Человека-паука выходят под одной студией, Insomniac имеет все шансы максимально использовать возможности для создания мира, которые может предоставить общая вселенная.
разве были сомнения?
Ну так надо будет пихнуть им как то чел пука хотя бы ради отсылки из своей "популярной" агуши игры
Так и с Марвелс Авенджерс тоже)
Что с марвел эвенджерс? Общая вселенная? Если так, то ошибаешься.
Не ошибаюсь)