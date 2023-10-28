Insomniac подтвердила, что у Marvel's Wolverine и играх Marvel's Spider-Man общая вселенная

Insomniac подтвердила, что действие грядущей Marvel's Wolverine будет происходить в той же вселенной, что и игры студии про Человека-паука.



Во время интервью в подкасте Kinda Funny Games креативному директору Marvel's Spider-Man 2 Брайану Интихару был задан вопрос о том, происходит ли действие "Росомахи" и игры про Человека-паука в одной вселенной. Он подтвердил, что это так, отметив, что "все они относятся к 1048". Имеется в виду Земля-1048, официальное обозначение вселенной Marvel, в которой происходят действия игр Insomniac про Человека-паука и нескольких комиксов.

Исходя из прецедента MCU, можно было бы ожидать, что в Marvel's Spider-Man 2 будет какая-нибудь пасхалка о Росомахе, которая стала бы завязкой следующей игры, но такого намека не оказалось.

Было принято решение не делать этого. Попробуйте подумать о том, что я просто пытаюсь выпустить "Человека-паука", в то время как есть еще одна игра Marvel, которую я пытаюсь сделать. Думаю, для нас это звучит так: "Пусть эта команда готовится". Пусть готовят. Пусть они делают ту игру, которую хотят сделать. Кто знает, что ждет нас в будущем, но сейчас давайте позволим им делать свое дело, и эта игра будет великолепной".

Несмотря на то, что за последние годы вышло несколько громких видеоигр Marvel, от Marvel's Avengers до Marvel's Midnight Suns, в отличие от MCU, не было предпринято особых усилий по приведению их всех в единую преемственность. Учитывая, что управление преемственностью может негативно сказаться на сюжете, это, возможно, и к лучшему - но, поскольку игры про Росомаху и Человека-паука выходят под одной студией, Insomniac имеет все шансы максимально использовать возможности для создания мира, которые может предоставить общая вселенная.