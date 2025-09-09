Известный инсайдер сообщает, что Marvel's Wolverine "выглядит фантастически"

Marvel's Wolverine, по словам известного инсайдера Тома Хендерсона, выступившего в подкасте о долгожданной игре, разработанной Insomniac Games, у которой пока даже нет официальной даты выхода.

«Некоторые тестировщики, с которыми я общался, считают игру фантастической, так что это отличная новость», — сказал Хендерсон, не вдаваясь в подробности.

Тот же инсайдер сообщил всего несколько дней назад, что новый выпуск State of Play выйдет в конце этого месяца, и во время мероприятия мы «почти наверняка» увидим новый трейлер Marvel’s Wolverine.

Действительно, сейчас, кажется, самое время наконец-то представить новый проект Insomniac Games, который обогатит вселенную видеоигр Marvel.

В конце 2023 года, как вы, вероятно, помните, Marvel's Wolverine стала жертвой сенсационной утечки, в результате которой в сети было опубликовано несколько фрагментов материалов из преимущественно ранней версии игры.