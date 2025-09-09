ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel's Wolverine 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.5 217 оценок

Известный инсайдер сообщает, что Marvel's Wolverine "выглядит фантастически"

monk70 monk70

Marvel's Wolverine, по словам известного инсайдера Тома Хендерсона, выступившего в подкасте о долгожданной игре, разработанной Insomniac Games, у которой пока даже нет официальной даты выхода.

«Некоторые тестировщики, с которыми я общался, считают игру фантастической, так что это отличная новость», — сказал Хендерсон, не вдаваясь в подробности.

Тот же инсайдер сообщил всего несколько дней назад, что новый выпуск State of Play выйдет в конце этого месяца, и во время мероприятия мы «почти наверняка» увидим новый трейлер Marvel’s Wolverine.

Надёжный инсайдер сообщает, что Marvel's Wolverine от Insomniac Games будет представлена на следующей State of Play

Действительно, сейчас, кажется, самое время наконец-то представить новый проект Insomniac Games, который обогатит вселенную видеоигр Marvel.

В конце 2023 года, как вы, вероятно, помните, Marvel's Wolverine стала жертвой сенсационной утечки, в результате которой в сети было опубликовано несколько фрагментов материалов из преимущественно ранней версии игры.

14
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
kaiberserk

Ну, учитывая какой кусок дерьма по меркам бюджета они выпустили в прошлый раз, я бы кроме графона тут ничего не ожидал

8
askazanov

Ага , одним словом - фантастика!)))