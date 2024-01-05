Новые подробности Marvel's Wolverine: дерево прокачки, планируемые костюмы и режим ультра-жестокости

В сети продолжаются появляться подробности готовящейся Marvel's Wolverine: на сей раз фанаты обнаружили в документах много интересных особенностей игры, включая дерево прокачки, некоторые из планируемых костюмов Логана, а так же различные режимы в игре, затрагивающие уровень жестокости. Далее последуют возможные спойлеры!

Похоже что данная новость подтвердилась: в игре присутствуют настройки отвечающие за отображение крови, а так же за отображение ультражестоких добиваний. Кроме того, Insomniac Games продемонстрировали систему повреждений и регенерации персонажа. Логана может разорвать буквально до мяса:

Помимо этого, описывается боевая система игры: она нацелена на агрессивность игрока. В игре будет так называемое призрачное здоровье - это та часть здоровья, которая отнимается при получении повреждений, однако она может быстро восстановиться - скорость восстановления будет зависеть от количества ударов, которые Логан наносит по врагам.

Так же можно увидеть дерево прокачки. Судя по нему, здесь в данном случае всё будет довольно стандартно, а именно четыре ветви: хищник, когти, кулаки и мутации.

Помимо этого так же можно увидеть какие костюмы планируются в игре:

Почти наверняка в релизной версии игры это число не ограничится 12-ю. Кроме того, есть вкладка с модификациями костюмов - скорее всего им можно будет менять цвет.