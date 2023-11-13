В Insomniac Games не исключают кроссовер с Человеком-пауком в Marvel's Wolverine

Разработчики из студии Insomniac Games недавно отметились крайне успешным продолжением Marvel's Spider-Man. Следующим большим проектом от команды абсолютно точно станет игра про Росомаху — Marvel's Wolverine, однако деталей про неё не так много, как хотелось бы. Лишь в недавнем интервью с журналистами разработчики из Insomniac Games намекнули на возможное участие в сюжете еще и Человека-паука.

Представители команды Insomniac Games были не слишком щедры на детали, указали на то, что Marvel's Wolverine находится в активной фазе производства. Многие детали останутся в секрете до самого релиза игры, но уже сейчас они могут подтвердить участие еще нескольких положительных супергероев или мутантов.

На прямой вопрос об участии Человека-паука в Marvel's Wolverine отвели достаточно размыто. Как отметили в Insomniac Games, они в целом не против различных кроссоверов, особенно в рамках общей вселенной Marvel's Spider-Man. Тем не менее, они сейчас сосредоточены на создании "лучшей" игры про Россомаху, и если для этого понадобится один из Пауков, мы его там увидим.