В сеть просочились новые изображения из Marvel's Wolverine, демонстрирующие различные аспекты игры

Хотя Insomniac Games была взломана достаточно давно, утечки о Росомахе продолжают поступать. Недавно в сети появилась запись нового геймплея, а теперь мы получили новые изображения, иллюстрирующие некоторые концепты игры.
Одна из новинок - оригинальные костюмы, созданные Insomniac для игры. Вдохновленные комиксами, новые версии костюмов героев и злодеев направлены на создание более современного и воинственного образа.
Insomniac Games стремится сделать большую часть окружения разрушаемым, позволяя игрокам открывать новые пути, разрушая объекты, такие как стены или барьеры.
В Marvel's Wolverine игроки будут проходить через различные регионы, многие из которых играют важную роль в путешествии Логана в комиксах, такие как Аляска, Авалон, Канада, Япония и Мадрипур. В Wolverine будут реализованы различные механики передвижения, а также система Sense, позволяющая обнаруживать запахи и звуки в воздухе, чтобы преследовать врагов.
Если информация об игре Marvel's Wolverine верна, то она выйдет для PS5 не раньше 2026 года.
Костюм Росомахи, нелепо смотрится сейчас.
В мультсериале 90-х - вопросов нет. Там всё было довольно карикатурно, но с серьёзным сюжетом, поднимающие различные проблемы, от личных отношений, семейных, политических и глобальных, до вселенских...
Омега - ещё вполне себе узнаётся.
Синистер...
И...
Эту игру, есть с чем сравнить:
На первом скрине злодейка из фильма 2003 года?
не вроде это телочка из комиксов
В первой части это был Логан в юбке а тут киберпротезы.
Это (Как там её?) Йорико (Леди - смертельный удар).
В фильме Люди икс 2, она симпатичнее. Особенно с эффектом серых глаз. Ну, тогда в тренде были красивые женщины, не то, что сейчас...
Ну, уж тогда сделали бы про людей икс сразу игру, чего уж
Походу будет много разрушаемых объектов в том числе и стены,ну и модель повреждений наверно будет интересная.
да, этого не хватало в 8 и 9 поколении, в эпоху х360 и пс3 много игр с физикой и разрушаемстью вышло.
игра топ будет, даже мистик есть