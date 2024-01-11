В сеть просочились новые изображения из Marvel's Wolverine, демонстрирующие различные аспекты игры

Хотя Insomniac Games была взломана достаточно давно, утечки о Росомахе продолжают поступать. Недавно в сети появилась запись нового геймплея, а теперь мы получили новые изображения, иллюстрирующие некоторые концепты игры.

Одна из новинок - оригинальные костюмы, созданные Insomniac для игры. Вдохновленные комиксами, новые версии костюмов героев и злодеев направлены на создание более современного и воинственного образа.

Insomniac Games стремится сделать большую часть окружения разрушаемым, позволяя игрокам открывать новые пути, разрушая объекты, такие как стены или барьеры.

В Marvel's Wolverine игроки будут проходить через различные регионы, многие из которых играют важную роль в путешествии Логана в комиксах, такие как Аляска, Авалон, Канада, Япония и Мадрипур. В Wolverine будут реализованы различные механики передвижения, а также система Sense, позволяющая обнаруживать запахи и звуки в воздухе, чтобы преследовать врагов.

Если информация об игре Marvel's Wolverine верна, то она выйдет для PS5 не раньше 2026 года.