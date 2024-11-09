Джон Сина намекнул на своё участие в сериале по Mass Effect?

Недавно портал Variety подтвердил, что сериал по вселенной Mass Effect от Amazon находится в активной разработке. Карим Зрейк (продюсер всех сериалов Marvel от Netflix), Ари Арад и Майкл Гэмбл (руководитель разработки следующей части Mass Effect) выступят продюсерами, а Дэниэл Кэйси («Форсаж 9») назначен одним из сценаристов.

Сегодня же актер Джон Сина, который, к слову, сыграл одну из ролей в «Форсаже 9», опубликовал пост в Instagram с постером Mass Effect 2, что может служить намеком на то, что он либо ведет переговоры об участии в проекте, либо хочет получить одну из ролей.

Подробности самого сериала до сих пор остаются неизвестными. Это может быть как адаптация оригинальной трилогии, так и просто сериал во вселенной франшизы на подобии недавного сериала «Fallout» от тех же Amazon.

Ранее в 2021 году, когда Amazon и EA начинали свои переговоры по возможной адаптации Mass Effect, сценарист Дрю Карпишин (Mass Effect, Mass Effect 2) изъявлял своё желание проконсультировать создателей сериала, если им будет нужна помощь, а актер Генри Кавилл и вовсе был не против поучаствовать в проекте, однако он хотел, чтобы сериал не отходил далеко от оригинальной трилогии, которую он назвал «великолепной».