Джон Сина намекнул на своё участие в сериале по Mass Effect?

Недавно портал Variety подтвердил, что сериал по вселенной Mass Effect от Amazon находится в активной разработке. Карим Зрейк (продюсер всех сериалов Marvel от Netflix), Ари Арад и Майкл Гэмбл (руководитель разработки следующей части Mass Effect) выступят продюсерами, а Дэниэл Кэйси («Форсаж 9») назначен одним из сценаристов.
Сегодня же актер Джон Сина, который, к слову, сыграл одну из ролей в «Форсаже 9», опубликовал пост в Instagram с постером Mass Effect 2, что может служить намеком на то, что он либо ведет переговоры об участии в проекте, либо хочет получить одну из ролей.
Подробности самого сериала до сих пор остаются неизвестными. Это может быть как адаптация оригинальной трилогии, так и просто сериал во вселенной франшизы на подобии недавного сериала «Fallout» от тех же Amazon.
Ранее в 2021 году, когда Amazon и EA начинали свои переговоры по возможной адаптации Mass Effect, сценарист Дрю Карпишин (Mass Effect, Mass Effect 2) изъявлял своё желание проконсультировать создателей сериала, если им будет нужна помощь, а актер Генри Кавилл и вовсе был не против поучаствовать в проекте, однако он хотел, чтобы сериал не отходил далеко от оригинальной трилогии, которую он назвал «великолепной».
Всё ! Кабзда вселенной Mass Effect !!! Теперь окончательно.
С дебильным лицом Псины только Шеппарда и играть) Возьмите еще "Вот так вот - абсолютли" Курицина.
А кто на роль Шепарда подходит? Кавилл?
Ясно, будет провал
будет азари играть?)
А если вдруг они сделают гг фемшеп? О боже, как у вас бомбанет! Ахахах, я хочу на это посмотреть!
О да это буде эпичны срачь.
И что? по теории мультивселенной Шеп может быть кем угодно и сценарии развития события могут идти как угодно. Как минимум на уровне игр это сказывается что у каждого игрока - свое уникальное прохождение.
А сериал вообще воспринимать как неканон, просто по мотивам вселенной. И лучше уж Сина играет, чем тот с мордой-огурцом, который играл Мастера Чифа
Это будет просто полное 'That's all for now") Бллл, ну это реально было бы круто)
Ну прости, я немного увлеклась борьбой полов после некоторых комментариев в мой адрес. Вот реально, ты сейчас базу выдал, "Шеп может быть кем угодно и сценарии развития события могут идти как угодно. Как минимум на уровне игр это сказывается что у каждого игрока - свое уникальное прохождение." Я буду вообще только рада, если Шеп будет парнем, и похож на прообраз из игры, ибо это реально один из самых красивых персонажей в истории игр в принципе, правда. Но я на 100 процентов поржу над тупыми сексистами, которые считают, что Шеп может быть онли Male. Такая тема.
ууух, да. Чиф вообще не тот
ЭНД ХИЗ НЕЙМ ИЗ ДЖОН ШЕПААРД
ТУ БУБУ БУПУУУУМ
БУ БУПУ БУУУУУМ
В роли героя для быдла. И это сожрут ведь, стадо схавает. При всех их мерзости, Жнецы же прекрасно знают нашу несостоятельность и манипулируемость. Помните концлагеря для распыляемых? Где те, кто стучит на тех, кто планирует побег, будут вознаграждены распылением ЧУТЬ ПОЗЖЕ! Из учебника офицеров Освенцима прям. Спорю, вам понравится Джон Сина в роли героя человечества.
Смотря какая у него роль.
Я не знаю, какие они собираются брать в качестве основных решения Шепарда.
Это касается как основного сюжета, так и миссий на лояльность сопартийцев, при двух вариантах выбора в каждом случае. Сдать отца Тали суду, или укрыть информацию. Дать рабочим на фабрике возможность убежать от огня или наплевать на их жизни при выполнении миссии на лояльности Заида. Отдать базу Призраку или взорвать её. И т.д.
Кстати, love - story в предстоящем фильме тоже вызывает вопросы. Если Шепард сблизится, например, с Эшли, то вряд ли ли это зайдет поклонникам Лиары и Тали.
Что они хотят от фильма ? Срубить бабла на теме Масс Эффекта ? А может, сделать новую игру на основе мнений игроков в части плюсов и минусов предыдущих частей, и тогда денег срубите намного больше, чем сомнительное кинцо о Шепарде, ИМХО.
Что хотят от фильма? - Естественно бабла, и плевать им на глубокий смысл!)))) Тем более тут можно напихать повесточек по полной))))
Фу
Если его налысо побреют, то будет отдаленно похож на моего Шепа.
А кто будет играть кроганов?
Джеимса Вега будет играть?
Кавилл бы идеально подошел