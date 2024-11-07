Amazon работает над сериалом Mass Effect

Сериал «Mass Effect» официально разрабатывается Amazon MGM Studios, сообщает Variety.



Дэниел Кейси станет сценаристом и исполнительным продюсером адаптации. Карим Зрейк будет исполнительным продюсером под своим брендом Cedar Tree Productions, а Ари Арад и Майкл Гэмбл из EA также станут исполнительными продюсерами. В настоящее время Cedar Tree находится в рамках общего соглашения с Amazon MGM Studios.



Точные детали сюжета держатся в секрете.



Ранее, в 2021 году, сообщалось, что Amazon ведёт переговоры о создании сериала «Mass Effect», но до сих пор не было никаких новостей по этому проекту. Также предпринимались различные попытки снять художественный фильм по мотивам игр, но проект так и не был реализован.



Первая игра «Mass Effect» вышла в 2007 году и получила восторженные отзывы. С тех пор в основной серии вышло ещё три игры, а в 2017 году дебютировала «Mass Effect: Andromeda». По франшизе также было выпущено несколько мобильных игр, а также анимационный фильм, романы, комиксы и другие медиапродукты.



Сюжет первых трёх игр «Mass Effect» вращается вокруг командора Шепарда, солдата-человека, живущего в 22-м веке и пытающегося спасти человечество от расы инопланетян, известных как Жнецы. В «Андромеде» действие происходит гораздо дальше в будущем, а главным героем становится новый персонаж. Пятая игра также находится в разработке. Франшиза разрабатывается компанией BioWare и издаётся EA.