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Mass Effect 5 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
8.1 479 оценок

Amazon работает над сериалом Mass Effect

Simple Jack
Новости

Сериал «Mass Effect» официально разрабатывается Amazon MGM Studios, сообщает Variety.

Дэниел Кейси станет сценаристом и исполнительным продюсером адаптации. Карим Зрейк будет исполнительным продюсером под своим брендом Cedar Tree Productions, а Ари Арад и Майкл Гэмбл из EA также станут исполнительными продюсерами. В настоящее время Cedar Tree находится в рамках общего соглашения с Amazon MGM Studios.

Точные детали сюжета держатся в секрете.

Ранее, в 2021 году, сообщалось, что Amazon ведёт переговоры о создании сериала «Mass Effect», но до сих пор не было никаких новостей по этому проекту. Также предпринимались различные попытки снять художественный фильм по мотивам игр, но проект так и не был реализован.

Первая игра «Mass Effect» вышла в 2007 году и получила восторженные отзывы. С тех пор в основной серии вышло ещё три игры, а в 2017 году дебютировала «Mass Effect: Andromeda». По франшизе также было выпущено несколько мобильных игр, а также анимационный фильм, романы, комиксы и другие медиапродукты.

Сюжет первых трёх игр «Mass Effect» вращается вокруг командора Шепарда, солдата-человека, живущего в 22-м веке и пытающегося спасти человечество от расы инопланетян, известных как Жнецы. В «Андромеде» действие происходит гораздо дальше в будущем, а главным героем становится новый персонаж. Пятая игра также находится в разработке. Франшиза разрабатывается компанией BioWare и издаётся EA.

-12
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
BoT_TaK_BoT

Шепард от амазон говорит жнецам, что в этот раз у них ничего не выйдет

19
as1c

Амазон... Ну здравствуй негры - азари, и небинарные азиаты-турианцы.

7
JKarter

А не наоборот? В смысле, негры-турианцы и азиаты-азари.

2
Tommy.

Когда Шепард будет женщиной, и не докопаться, всё по канону

4
FlyRazer

Не надо((( все равно у амазона не выйдет хорошо

2
RavinSakara

Если будут делать сериал по 5-ой Mass Effect, которую будет делать текущая BioWare, что состряпала Dragon Age: The Veilguard — то вполне будет в рамках игры. Ну, они работают в одном ключе просто — одинаково плохо.

1
Пользователь ВКонтакте

Не знаю что выйдет, но любимая игра, хотелось бы, что бы вышло 😂 // Алексей Крамаренко

2
VanGrey

А с Вархаммером что?)))
Обосрамс прикрывают другой франшизой?)))

2
Сережаа

Была же новость что владельцы вахи сопротивляются повестке, поэтому дело не идет. Ну а биотвари наоборот довольны, если Шепард в сериале отсосет хер у максимального числа мужиков и даст себя трахнуть в жопу инопланетянину!

-1
BigusDickus Сережаа

это как же ты так отыгрывал, что смог такого натворить)

1
Kaburagi

Ну если экранизировать, то не про Шэпа, а что-нибудь приквельное, про войну первого контакта или типа того. Но это будет сай-фай боевик, и под это нужен богатый бюджет и качественные спец.эффекты, иначе всё это по Масычу будет крайне убого смотреться, на уровне сериала по Хало, даже не смотря на то, что будет толковый сценарий, а не просто из разряда - "нууу... он есть"

2
Janekste

Я бы хотел игру про войну первого контакта. А фильм или сериал по Масс Эффекту, скажем так, я сомневаюсь, что снимут что-то годное. Ну разве что детектив какой-нибудь можно было бы снять, скажем, про Гарруса и о его работе ДО встречи с Шепардом. Вот тут можно было бы не просто сай-фай боевик снять, а нечто более интересное и серьёзное, если киношникам фантазии хватит, конечно, и если не будут бесконтрольно всюду повестку пихать...

Обычных сай-фай боевиков итак полно... Хотелось бы более серьёзное что-то, если вообще в итоге будут снимать кино по масс эффекту.

0
BigusDickus

не раскатывай губу - будет проходное камерное кино с дешевый графоном. это тебе не ЗВ.

2
Ивасик Janekste

А как будет выглядеть игра про войну людей с турианцами (война Первого контакта) ?

В начале игры у тебя будет Цитадель, на ней, скажем, 20 рабочих и 10 солдат. Строй дома и шахты по добыче ресурсов, на них создавай казармы для создания пехоты и доки для строительства кораблей. Построил, выделяешь их группу мышкой и бросаешь в атаку.

Таких игр миллион, смысл делать ещё одну какой.

0
Lyс

Раньше новость бы порадовала, а сейчас вызывает опасения

1
Alex40001

кто этот мужик в синем?

0
SOLUS5678

Это будет тот ещё треш.

0
MunchkiN 616

надеюсь будет клевый сериал и порвет фанатов что им захочится перепройти все игры серии и к новому масс эффекту как раз сюжетку подведут.

0
Shadow B I G

Не плохая дурь,,смотрю попалась тебе 😝

2
Пользователь ВКонтакте

Пацаны от Амазон Прайм-более,чем хорошо получились,так что почему бы и нет.Надеемся и верим. // Анатолий Егерь

0
Пользователь ВКонтакте

А кольца кальмара? // Александр Ковалёв

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Я уж и забыл про них.Ну,не восторг,но,тоже весьма неплохо. // Анатолий Егерь

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну так то roвнo roвнa. Но тебе норм, понятно всё // Александр Ковалёв

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну так-то о вкусах не спорят,а по себе людей не судят. // Анатолий Егерь

0
Пользователь ВКонтакте

Хало тоже был... // Кирилл Белов

0
AndralStormborn

Не надо, пусть не покушаются на святое

0
WittyOrvilleton

Испоганили вселенную Толкина своей воук-адаптацией, теперь свои не бинарные ручонки и до вахи с массычем тянут. Вот тебе и подарок на N7 day.

0
D7_Pony

Игры в полне хватает

0
BigusDickus

ходят слухи, что бы не злить комментаторов плейграунда шепарда таки сделают бабой.., но с хером. что бы ни кого не обидеть.

0
K0t Felix

Арию сделают чернокожей

0
Пользователь ВКонтакте

Остановитесь. 🤦‍♂️ // Oleg Diodorov

-1
Пользователь ВКонтакте

спасибо, не надо // Дмитрий Фирстаев

-1