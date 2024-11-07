Сериал «Mass Effect» официально разрабатывается Amazon MGM Studios, сообщает Variety.
Дэниел Кейси станет сценаристом и исполнительным продюсером адаптации. Карим Зрейк будет исполнительным продюсером под своим брендом Cedar Tree Productions, а Ари Арад и Майкл Гэмбл из EA также станут исполнительными продюсерами. В настоящее время Cedar Tree находится в рамках общего соглашения с Amazon MGM Studios.
Точные детали сюжета держатся в секрете.
Ранее, в 2021 году, сообщалось, что Amazon ведёт переговоры о создании сериала «Mass Effect», но до сих пор не было никаких новостей по этому проекту. Также предпринимались различные попытки снять художественный фильм по мотивам игр, но проект так и не был реализован.
Первая игра «Mass Effect» вышла в 2007 году и получила восторженные отзывы. С тех пор в основной серии вышло ещё три игры, а в 2017 году дебютировала «Mass Effect: Andromeda». По франшизе также было выпущено несколько мобильных игр, а также анимационный фильм, романы, комиксы и другие медиапродукты.
Сюжет первых трёх игр «Mass Effect» вращается вокруг командора Шепарда, солдата-человека, живущего в 22-м веке и пытающегося спасти человечество от расы инопланетян, известных как Жнецы. В «Андромеде» действие происходит гораздо дальше в будущем, а главным героем становится новый персонаж. Пятая игра также находится в разработке. Франшиза разрабатывается компанией BioWare и издаётся EA.
Amazon работает над сериалом Mass Effect
Сериал «Mass Effect» официально разрабатывается Amazon MGM Studios, сообщает Variety.
Шепард от амазон говорит жнецам, что в этот раз у них ничего не выйдет
Амазон... Ну здравствуй негры - азари, и небинарные азиаты-турианцы.
А не наоборот? В смысле, негры-турианцы и азиаты-азари.
Когда Шепард будет женщиной, и не докопаться, всё по канону
Не надо((( все равно у амазона не выйдет хорошо
Если будут делать сериал по 5-ой Mass Effect, которую будет делать текущая BioWare, что состряпала Dragon Age: The Veilguard — то вполне будет в рамках игры. Ну, они работают в одном ключе просто — одинаково плохо.
Не знаю что выйдет, но любимая игра, хотелось бы, что бы вышло 😂 // Алексей Крамаренко
А с Вархаммером что?)))
Обосрамс прикрывают другой франшизой?)))
Была же новость что владельцы вахи сопротивляются повестке, поэтому дело не идет. Ну а биотвари наоборот довольны, если Шепард в сериале отсосет хер у максимального числа мужиков и даст себя трахнуть в жопу инопланетянину!
это как же ты так отыгрывал, что смог такого натворить)
Ну если экранизировать, то не про Шэпа, а что-нибудь приквельное, про войну первого контакта или типа того. Но это будет сай-фай боевик, и под это нужен богатый бюджет и качественные спец.эффекты, иначе всё это по Масычу будет крайне убого смотреться, на уровне сериала по Хало, даже не смотря на то, что будет толковый сценарий, а не просто из разряда - "нууу... он есть"
Я бы хотел игру про войну первого контакта. А фильм или сериал по Масс Эффекту, скажем так, я сомневаюсь, что снимут что-то годное. Ну разве что детектив какой-нибудь можно было бы снять, скажем, про Гарруса и о его работе ДО встречи с Шепардом. Вот тут можно было бы не просто сай-фай боевик снять, а нечто более интересное и серьёзное, если киношникам фантазии хватит, конечно, и если не будут бесконтрольно всюду повестку пихать...
Обычных сай-фай боевиков итак полно... Хотелось бы более серьёзное что-то, если вообще в итоге будут снимать кино по масс эффекту.
не раскатывай губу - будет проходное камерное кино с дешевый графоном. это тебе не ЗВ.
А как будет выглядеть игра про войну людей с турианцами (война Первого контакта) ?
В начале игры у тебя будет Цитадель, на ней, скажем, 20 рабочих и 10 солдат. Строй дома и шахты по добыче ресурсов, на них создавай казармы для создания пехоты и доки для строительства кораблей. Построил, выделяешь их группу мышкой и бросаешь в атаку.
Таких игр миллион, смысл делать ещё одну какой.
Раньше новость бы порадовала, а сейчас вызывает опасения
кто этот мужик в синем?
Это будет тот ещё треш.
надеюсь будет клевый сериал и порвет фанатов что им захочится перепройти все игры серии и к новому масс эффекту как раз сюжетку подведут.
Не плохая дурь,,смотрю попалась тебе 😝
Пацаны от Амазон Прайм-более,чем хорошо получились,так что почему бы и нет.Надеемся и верим. // Анатолий Егерь
А кольца кальмара? // Александр Ковалёв
Я уж и забыл про них.Ну,не восторг,но,тоже весьма неплохо. // Анатолий Егерь
Ну так то roвнo roвнa. Но тебе норм, понятно всё // Александр Ковалёв
Ну так-то о вкусах не спорят,а по себе людей не судят. // Анатолий Егерь
Хало тоже был... // Кирилл Белов
Не надо, пусть не покушаются на святое
Испоганили вселенную Толкина своей воук-адаптацией, теперь свои не бинарные ручонки и до вахи с массычем тянут. Вот тебе и подарок на N7 day.
Игры в полне хватает
ходят слухи, что бы не злить комментаторов плейграунда шепарда таки сделают бабой.., но с хером. что бы ни кого не обидеть.
Арию сделают чернокожей
Остановитесь. 🤦♂️ // Oleg Diodorov
спасибо, не надо // Дмитрий Фирстаев