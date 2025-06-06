К созданию сериала по Mass Effect присоединился сценарист фильма "Стартрек: Бесконечность"

Телеадаптация Mass Effect от Amazon делает новый шаг к реализации: к проекту в качестве шоураннера присоединился Даг Юнг — сценарист научно-фантастического боевика «Стартрек: Бесконечность». Об этом сообщает издание Deadline.
Юнг составит творческий дуэт с Дэниелом Кейси («Форсаж 9»), который работает над шоу с момента его анонса осенью 2024 года. Помимо «Стартрека», в фильмографии Юнга числятся работы над сериалами «Банши», «Охотник за разумом», а также участие в создании сценария для «Парадокса Кловерфилда».
Какие именно события лягут в основу сериала Mass Effect, пока остаётся загадкой. Неизвестно, будет ли адаптация следовать оригинальному сюжету игр от BioWare или представит совершенно новую историю во вселенной.
Пусть уберут руки от святого, МЕ пусть не трогают!
Трилогия про Командора Шепарда навсегда в наших сердцах и пусть они не оскверняют память своими высерами
Как много планируется экранизаций игр, и вероятно потенциальных обсеров
финиш все закрывай
лучше бы сделали нормальный новый Mass Effect :) Сериалы, ремейки, мерч.... а как новая игра так пфф
Неплохо, надеюсь сериал выйдет хорошим
Шепард будет побеждать Жнецов силой семьи, дрифтуя на Мако под реггетон. Бесконечность была беззубым экшоном, так что ждём не космическую оперу, а боевичок про дружбу и взрывы. Похоже, кто-то в Амазоне очень хочет увидеть, как горит фанатская база.
Расу Азари переделают в бесполых смазливых мужиков с женским голосом
Худший фильм в новой трилогии
Если этот проект будет хоть в половину как Банши то это будет очень здорово.
Будет Trans Effect!))