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Mass Effect 20.11.2007
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.3 7 039 оценок

К созданию сериала по Mass Effect присоединился сценарист фильма "Стартрек: Бесконечность"

butcher69 butcher69

Телеадаптация Mass Effect от Amazon делает новый шаг к реализации: к проекту в качестве шоураннера присоединился Даг Юнг — сценарист научно-фантастического боевика «Стартрек: Бесконечность». Об этом сообщает издание Deadline.

Юнг составит творческий дуэт с Дэниелом Кейси («Форсаж 9»), который работает над шоу с момента его анонса осенью 2024 года. Помимо «Стартрека», в фильмографии Юнга числятся работы над сериалами «Банши», «Охотник за разумом», а также участие в создании сценария для «Парадокса Кловерфилда».

Какие именно события лягут в основу сериала Mass Effect, пока остаётся загадкой. Неизвестно, будет ли адаптация следовать оригинальному сюжету игр от BioWare или представит совершенно новую историю во вселенной.

9
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
AndralStormborn

Пусть уберут руки от святого, МЕ пусть не трогают!

Трилогия про Командора Шепарда навсегда в наших сердцах и пусть они не оскверняют память своими высерами

6
Carissa7517

Как много планируется экранизаций игр, и вероятно потенциальных обсеров

5
Alex40001

финиш все закрывай

4
Саша Борцов

лучше бы сделали нормальный новый Mass Effect :) Сериалы, ремейки, мерч.... а как новая игра так пфф

4
Константин335

Неплохо, надеюсь сериал выйдет хорошим

2
Gridon

Шепард будет побеждать Жнецов силой семьи, дрифтуя на Мако под реггетон. Бесконечность была беззубым экшоном, так что ждём не космическую оперу, а боевичок про дружбу и взрывы. Похоже, кто-то в Амазоне очень хочет увидеть, как горит фанатская база.

1
lina far

Расу Азари переделают в бесполых смазливых мужиков с женским голосом

1
mxorganic

Худший фильм в новой трилогии

SOLUS5678

Если этот проект будет хоть в половину как Банши то это будет очень здорово.

TERMINATOR-T800

Будет Trans Effect!))