К созданию сериала по Mass Effect присоединился сценарист фильма "Стартрек: Бесконечность"

Телеадаптация Mass Effect от Amazon делает новый шаг к реализации: к проекту в качестве шоураннера присоединился Даг Юнг — сценарист научно-фантастического боевика «Стартрек: Бесконечность». Об этом сообщает издание Deadline.

Юнг составит творческий дуэт с Дэниелом Кейси («Форсаж 9»), который работает над шоу с момента его анонса осенью 2024 года. Помимо «Стартрека», в фильмографии Юнга числятся работы над сериалами «Банши», «Охотник за разумом», а также участие в создании сценария для «Парадокса Кловерфилда».

Какие именно события лягут в основу сериала Mass Effect, пока остаётся загадкой. Неизвестно, будет ли адаптация следовать оригинальному сюжету игр от BioWare или представит совершенно новую историю во вселенной.