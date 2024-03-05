В этом году Mass Effect получит свою первую настольную игру

Согласно новому пресс-релизу, Modiphius Entertainment адаптирует Mass Effect в "кооперативную, сюжетную настольную игру для 1-4 игроков".

В настольной игре Mass Effect - Priority: Hagalaz будут участвовать Лиара, Тали, Рекс и Гаррус, которые будут рассказывать о "событиях Mass Effect 3".

Modiphius объявила, что игра выйдет в 2024 году, но не назвала конкретную дату релиза.

Настольная игра Mass Effect the Board Game - Priority: Hagalaz была разработана Эриком М. Лангом и Кельвином Вонг Тзе Луном. Modiphius также опубликовала в Twitter первое официальное изображение игры.

В ноябре 2023 года Джефф Грабб заявил, что новая игра по Mass Effect может выйти не раньше 2029 года. Тем не менее, Mass Effect - культовая серия, которая остается одним из основных представителей научно-фантастического жанра.

Ее узнаваемый мир, интуитивно понятное управление и запоминающееся зрелище радовали поклонников на протяжении всей серии. В Mass Effect более чем достаточно истории для настольной игры, и ее насыщенный экшеном темп должен быть хорошо передан.

Modiphius - тот же издатель, что и Fallout: Factions, которая уже доступна для предварительного заказа. Издательство уже работало над многими популярными IP, включая Skyrim: The Adventure Game.

Эта игра получила хорошие отзывы на BGG. Поклонники отметили ее атмосферу, верность истории и эпический размах геймплея.

Так что Mass Effect the Board Game - Priority: Hagalaz тоже имеет потенциал стать более масштабной и тяжелой игрой. Modiphius утверждает, что игроки будут "настраивать и улучшать способности, снаряжение и силы своего отряда по мере накопления опыта".