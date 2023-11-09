По мнению Джеффа Грабба, новый Mass Effect выйдет не раньше 2029 года

По словам известного журналиста и автора утечек Джеффа Грабба, следующая глава Mass Effect будет готова не раньше 2029 года, т.е. через пять-шесть лет. Информация получена из подкаста Giant Bomb "Game Mess Mornings".
На минуте 28:40 Грабб утверждает, что этот тизер выполняет практически ту же функцию, что и анонсирующий ролик Dragon Age Dreadwolf. Этот ролик датируется 2018 годом, а релиз игры состоится только в следующем году. Так что между анонсом и (потенциальным) релизом проходит шесть лет.
Затем Грабб предлагает посчитать, и в результате получается, что Mass Effect еще не скоро выйдет, и мы можем ожидать его к 2029 году.
Следующий вопрос, конечно же, заключается в том, зачем показывать тизер-трейлер, столь скудный на детали и информацию, так рано. По мнению двух журналистов Giant Bomb, этот ролик - просто доказательство того, что проект жив, и способ подарить фанатам что-то в день N7.
Понятно, что фанатам может быть неприятно видеть тизер-трейлер (который можно посмотреть здесь), который практически ничего не раскрывает.
"Выйдет" и "будет готова" - понятия разные и между ними порой пропасть в несколько лет.
Звездополе тоже "вышло", восторгам нет конца. А Небо без мужиков оказалось "готовым" только спустя долгое время после "выхода".
Если вообще выйдет. Так-то, конечно я и многие другие с теплотой вспоминают оригинальную трилогию МЕ за незабываемые впечатления, но на адекватное и качественное продолжение никаких надежд не осталось. Если оно вообще нужно, это продолжение, ведь трилогия была вполне целостной и завершенной историей.
Что же касается печально известной МЕА - я когда ее играл сразу решил не сравнивать ее с трилогией про Шепарда, а играть как отдельную игру - и было вполне неплохо, хоть у игры много минусов. Но, там минусы были такие, что вполне можно было исправить обновами и длс, проблема в том что из-за волны хейта у разрабов опустились руки и они забили на поддержку игры.
Ну так заслужено
Но, игру можно было бы спасти, у нее был ведь потенциал.
Вот, с той же ДАИ подобная история - на релизе она ощущалась так себе, а потом пробовал со всеми длс и патчами еще раз - то уже было гораздо лучше, потому что многое доработали.
Вряд ли её спасли бы. зная из по какого пера это безобразие создавалось
Что-то долго. Неужто как с андромедой, посадят людей не умеющих работать с движком и они будут сидеть пилить игры с книжками по работе с движком?
Кто-то недавно кстати говорил, помоему даже сама ЕА что ИИ в разы упрастит создание игры и ускорит даты выхода, судя по срокам, нихрена не упростит.
Ну если DA4 провалится, все может быть.
Чот долго. Прям как гта6 ждём.
да хоть 2035+.........
нагнетают нагнетают, ждешь ждешь, а потом игра выходит и оказывается совсем не тем, чего ты ожидал... сколько раз так было!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Mass Effect убийца Starfield
- Ого аж к 2029г кто то помрёт от бухла кто то прыгнет в окно от депресухи кто то просто состарится и брыкнет а кто то..
- Хватит !
-Лан.
Короче, всё упирается только в один вопрос - написан сценарий новой части или нет.
Если написан, ждать до релиза прим.3 года. Если не написан, то ждать до опупения.
Крч забейте малютки. По старине поздняку ядерка будет в ближайшее время ,так что нового эффекта 5 мы не увидим в этой жизни.
...а с чего ты взял что это не будет эффектно.
увидим братан, увидим, даже раньше чем ты думаешь)