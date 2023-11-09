По мнению Джеффа Грабба, новый Mass Effect выйдет не раньше 2029 года

По словам известного журналиста и автора утечек Джеффа Грабба, следующая глава Mass Effect будет готова не раньше 2029 года, т.е. через пять-шесть лет. Информация получена из подкаста Giant Bomb "Game Mess Mornings".

На минуте 28:40 Грабб утверждает, что этот тизер выполняет практически ту же функцию, что и анонсирующий ролик Dragon Age Dreadwolf. Этот ролик датируется 2018 годом, а релиз игры состоится только в следующем году. Так что между анонсом и (потенциальным) релизом проходит шесть лет.

Затем Грабб предлагает посчитать, и в результате получается, что Mass Effect еще не скоро выйдет, и мы можем ожидать его к 2029 году.

Следующий вопрос, конечно же, заключается в том, зачем показывать тизер-трейлер, столь скудный на детали и информацию, так рано. По мнению двух журналистов Giant Bomb, этот ролик - просто доказательство того, что проект жив, и способ подарить фанатам что-то в день N7.

Понятно, что фанатам может быть неприятно видеть тизер-трейлер (который можно посмотреть здесь), который практически ничего не раскрывает.