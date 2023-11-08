BioWare опубликовала полный тизер новой Mass Effect

BioWare отметила День N7 2023 года, или день Mass Effect, новым постом в своем блоге. Однако внутри был спрятан двоичный код, который можно перевести как «Эпсилон». Это тизер, у которого есть собственный сайт и, что еще важнее, 30-секундный трейлер.
На сайте представлены лишь некоторые записи в стиле компьютерных командных строк, в которых мы читаем, что код Эпсилон был принят и что обнаружен сигнал помощи от Андромеды (который, как мы помним, является подзаголовком самой последней игры в серии). Мы также видим, что год отправки «цензурирован», но мы можем прочитать первые слова сигнала: «Хотя к настоящему времени они должны были научиться не недооценивать людей [отредактировано]»
BioWare опубликовала несколько коротких тизеров, которые в итоге преобразовались в один 30-секундный. Второй тизер-трейлер является продолжением предыдущего и содержит слова «Проверьте досье на официальных каналах связи альянса». Третий тизер-трейлер, завершающий серию, под названием «Пост Небула». На сайте можно прочитать слова «Связаться с системами альянса».
У нас нет подробной информации о новой игре Mass Effect. Мы знаем, что она находится в разработке, и в августе было сказано, что она находится на стадии подготовки к производству.
Ничего не жду от биоварей. Сюжет и квесты такие сделают, чтоб никого не обидеть. Негров в космосе будет больше, чем в Нью Йорке. И как обычно это в гейпасс, или скачать с торрентов и погрузиться в песочный космический кринж
лет так через 5ть выйдет
Если повезет. Пока игра только на стадии концепцов и прикидок что там можно сделать после обсёра по жидкому с андромедой.
Теперь у них и в Mass Effect будут такие вычурные воротники как в инквизиции?=)
Как в киберпанке
Андромеда 2
Хорошая игра.
А после STAR-SHIT - ОЧ ДАЖЕ ХОРОШАЯ)))
Ну после Starfield и Русы против Ящеров зачет)) Тем более последние на Луну полетят в DLC)))))
Ну, главное чтобы вышло получше одной игры...
Ох, не чего хорошего ни будет, возьмут большую часть от Андромеды, и чуток от старых игр, что бы фанатов заманить, ну игра будет к сожалению середнячок, что-то так кажется. А почему так кажется, просто Electronic Arts там будет замешена, или донат впихнут, или зачистка аванпостов, или сюжет не о чём будет. Точно испортят игру и погубят еще одну серию, потому что не важно чего хотят фанаты, важно делать игру по современному стандарту.
Серию не нужно губить, она закончена на третьей части. Более того, ее у нас никто не забирал, играй сколько влезет
Ну можно сказать закончена, ну закончено с шепардом, а нельзя что ли сделать скажем так начало новой истории, ну хоть напоминание что был такой герой и.т.д я не говорю уже о старых персонажей, хоть кто-то ну должен был быть жив, ну забудем это сильно хорошо было бы.
У меня вообще в голове сделать скажем новую игру ну уже за сына шепарда(согласен сильно замудрёно и да знаю что и за инопланетянина он так же мутил, ну это даже лучше было бы) всё-таки в частях можно было замутить с напарниками. И что бы история скажем так перенеслась с 1-2-3 как в трилогии было. Ну это уже сильные хотелки.
А зачем? история закончена, можно создать новую, потому что старая уже приелась. К тому же разрабатывая старый бренд, разработчики часто расслабляются, надеясь что знакомое имя сделает все за них, как было с Андромедой, и как будет с этой новой частью, вот увидишь
Серия давно мертва ещё с 3 Массыча. Ждать какого-то чуда от нынешних Биотварей вот вообще не стоит.
а причем там 2023, в ролике ?
Приурочено ко дню N7 этого года
Ну...хз)))
Пока концепт и из ролика мне понравилась музыка))
Позходу японсккую аудиторию будут окучивать.
Гокайджеры - комические пираты.
и их перенесут в сеттинг Масс Эффект))
Да да, женский шепард. Ждем подливу.
Свою подливу прибрал бы, позорище
Во, фанат андромеды что то сказал