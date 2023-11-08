BioWare опубликовала полный тизер новой Mass Effect

BioWare отметила День N7 2023 года, или день Mass Effect, новым постом в своем блоге. Однако внутри был спрятан двоичный код, который можно перевести как «Эпсилон». Это тизер, у которого есть собственный сайт и, что еще важнее, 30-секундный трейлер.

На сайте представлены лишь некоторые записи в стиле компьютерных командных строк, в которых мы читаем, что код Эпсилон был принят и что обнаружен сигнал помощи от Андромеды (который, как мы помним, является подзаголовком самой последней игры в серии). Мы также видим, что год отправки «цензурирован», но мы можем прочитать первые слова сигнала: «Хотя к настоящему времени они должны были научиться не недооценивать людей [отредактировано]»

BioWare опубликовала несколько коротких тизеров, которые в итоге преобразовались в один 30-секундный. Второй тизер-трейлер является продолжением предыдущего и содержит слова «Проверьте досье на официальных каналах связи альянса». Третий тизер-трейлер, завершающий серию, под названием «Пост Небула». На сайте можно прочитать слова «Связаться с системами альянса».

У нас нет подробной информации о новой игре Mass Effect. Мы знаем, что она находится в разработке, и в августе было сказано, что она находится на стадии подготовки к производству.