Фанаты Mass Effect спорят, должен ли Шепард вернуться в следующую игру ©

В последнее время фанатам Mass Effect было не до веселья. Последней игрой, которую мы получили, была Mass Effect Andromeda в 2017 году, которую многие в сообществе считают низшей точкой в серии. С тех пор новости о потенциальной дате выхода Mass Effect 5 были скудными, и единственное, на что мы можем рассчитывать, - это постер и подтверждение включения Лиары.



Однако присутствие Лиары в игре говорит о том, что она может быть связана с оригинальной трилогией больше, чем с Андромедой, и фанаты обсуждают, стоит ли BioWare еще больше ворошить прошлое и возвращать капитана Шепарда. Этот вопрос был задан поклонникам Mass Effect на сайте ResetEra, и мнения оказались на удивление разнообразными, поскольку многие привели свои аргументы в пользу того, почему Шепард должен и не должен вернуться.

Одно мнение заключается в том, что серия "должна пережить Шепарда" и что он не должен возвращаться. И лучше чтобы BioWare направила все свои усилия на создание нового героя и команды. И некоторые предпочли бы, чтобы BioWare сделала максимум "тонкие отсылки", когда как другие предпочли бы, чтобы "вообще не было прямых связей".

С другой стороны, многие хотели бы увидеть возвращение Шепарда, хотя большинство предпочло бы, чтобы он не был играбельным персонажем. Например, чтобы Шепард стал "эквивалентом Андерсона", когда как другие "были бы не против новых приключений с Шепардом". Другой предположил, что Шепард может появиться в игре подобно тому, как Хоук появляется в Dragon Age: Inqusition.

Есть и те, кто вообще не заботится о Шепарде и хочет, чтобы вместо него вернулись другие персонажи из оригинальной Mass Effect. У нас уже есть Лиара, но многие хотят возвращения Гарруса, несмотря на то, сколько лет прошло после Mass Effect 3. Точно так же другие хотят "только Рекса".



Из других новостей о Mass Effect: креативный директор Mass Effect Andromeda Мак Уолтерс недавно высказал свое желание о продолжении столь порицаемой игры, объяснив, что "я только жалею, что мы не смогли сделать вторую игру". Уолтерс заявил, что мы бы увидели скачок в полировке, подобный тому, который произошел между Mass Effect 1 и 2, но неоднозначный прием Andromeda поставил крест на всех планах.