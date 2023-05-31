Фанаты Mass Effect спорят, должен ли Шепард вернуться в следующую игру

В последнее время фанатам Mass Effect было не до веселья. Последней игрой, которую мы получили, была Mass Effect Andromeda в 2017 году, которую многие в сообществе считают низшей точкой в серии. С тех пор новости о потенциальной дате выхода Mass Effect 5 были скудными, и единственное, на что мы можем рассчитывать, - это постер и подтверждение включения Лиары.
Однако присутствие Лиары в игре говорит о том, что она может быть связана с оригинальной трилогией больше, чем с Андромедой, и фанаты обсуждают, стоит ли BioWare еще больше ворошить прошлое и возвращать капитана Шепарда. Этот вопрос был задан поклонникам Mass Effect на сайте ResetEra, и мнения оказались на удивление разнообразными, поскольку многие привели свои аргументы в пользу того, почему Шепард должен и не должен вернуться.
Одно мнение заключается в том, что серия "должна пережить Шепарда" и что он не должен возвращаться. И лучше чтобы BioWare направила все свои усилия на создание нового героя и команды. И некоторые предпочли бы, чтобы BioWare сделала максимум "тонкие отсылки", когда как другие предпочли бы, чтобы "вообще не было прямых связей".
С другой стороны, многие хотели бы увидеть возвращение Шепарда, хотя большинство предпочло бы, чтобы он не был играбельным персонажем. Например, чтобы Шепард стал "эквивалентом Андерсона", когда как другие "были бы не против новых приключений с Шепардом". Другой предположил, что Шепард может появиться в игре подобно тому, как Хоук появляется в Dragon Age: Inqusition.
Есть и те, кто вообще не заботится о Шепарде и хочет, чтобы вместо него вернулись другие персонажи из оригинальной Mass Effect. У нас уже есть Лиара, но многие хотят возвращения Гарруса, несмотря на то, сколько лет прошло после Mass Effect 3. Точно так же другие хотят "только Рекса".
Из других новостей о Mass Effect: креативный директор Mass Effect Andromeda Мак Уолтерс недавно высказал свое желание о продолжении столь порицаемой игры, объяснив, что "я только жалею, что мы не смогли сделать вторую игру". Уолтерс заявил, что мы бы увидели скачок в полировке, подобный тому, который произошел между Mass Effect 1 и 2, но неоднозначный прием Andromeda поставил крест на всех планах.
Как по мне так вообще не нужно делать новую игру. Будет же ещё хуже чем Андромеда (хотя она и была вполне играбельной).
Согласен, После третьей части. можно было бы закончить историю. Уходи как говорится на пике.
Именно вернуться - точно нет,оригинальная история завершилась и любой новый сюжет заставит выбрать только одну концовку,а вот предыстория возможна,событий на начало космической эры человечества в мире игры уйма.Можно даже вообще сделать игру без человеков,проработав нормально культуру и миры каких нибудь азари,спрос будет.
Они вполне могут взять за основу красную концовку и вернуть его. Для этого тогда они и делали этот вариант по сути. Но сейчас в них никто не верит.
Красная концовка одна из самых нелюбимых в народе,плюс,проблемы с жнецами уже нет и основной сюжет прийдётся выдумывать заново и как то приплетать туда шепарда.Решение как по мне весьма хреновенькое,даже книги с единственным автором после такого скатываются.
Вообще,ИМХО,лучше сделать игру в серии без глобальных мировых проблем,она от этого только выиграет,те же коллекционеры во 2 части были угрозой весьма местечковой,но игре это не помешало.
Заново решать проблемы Жнецов будет совсем глупо, так что красная концовка вполне логична, да и изначальная цель была именно в уничтожении, а потом набросили светофор. Касательно чего-то абсолютно нового, сомневаюсь. Тизер с Лиарой и мертвым жнецом что-то да значил. Биовары не смогут в абсолютно новую историю.
«Красная концовка одна из самых нелюбимых в народе»
У вас неверные сведенья. Красная концовка самая популярная.
Биовары несколько лет назад опубликовали инфографику по концовкам МЕ3.
На первом месте Красная концовка. На втором Зелёная. На третьем Синяя. На четвёртом Отказ.
Что интересно многочисленные фанатские опросы и голосования на тему лучшей концовки МЕ3 повторяют инфографику Биоваров
Биовары много раз говорили что история Mass Effect это история человечества. То есть игр где нет людей не будет
Не должен а обязан! У него не завершенно повествование должным образом, ее просто слили!
По концовкам он может вернуться как минимум в двух качествах - либо живой, либо вечноживой (но не он).
И если с первым вариантом всё понятно, то второй гораздо интереснее - ИИ-Шепард может управлять своим аватаром, чтобы принимать непосредственное участие в событиях.
Вот только в Синей концовке это уже не Шепард.
Кстати, он понимает что не является Шепардом. Он там говорит про Шепарда не как о себе
Я так и написал - "но не он", "ИИ-Шепард". Фактически Шепард выжил только в красной концовке. И при желании обе этих концовки можно совместить в продолжении. Да даже зелёную концовку можно притянуть через какое-нибудь клонирование сохранённого биоматериала и загрузку в клон воспоминаний и навыков.
Каждый из играющих был Шепардом - поэтому неважно кто будет ГГ. Как по мне, так я был бы очень рад, если бы мои пиксельные друзья появились. Не обязательно чтобы они были в команде, а хотя бы: "Вот мой друг, мы живы и процветаем". В качестве помощи по миссиям к примеру.
P.S. 1-3 части проходил уже раз 5, а вот Андромеда...1 раз кое-как осилил... Сама то игра неплохая, а вот всратые "комбо"....И всего пара способностей... Толи дело в оригинале, куча способностей, и ты волен сам комбинировать.
Я начал проходить андромеду сразу после ремастера и меня хватило на 10 часов, дальше эту муть я не смог потянуть, сюжет ужасен. Сейчас это игра на персонажах и биоваре не смогут сделать больше подобного.
Почему бы и не вернуть бойца в строй тем более N7 так просто не умирают
Пожалуйста, те кто считает необходимым возвращения Шепарда в новую игру - поставьте этому комментарию плюс. Тех кто так не считает, см. ниже.
Пожалуйста, те кто НЕ считает необходимым возвращения Шепарда в новую игру - поставьте этому комментарию плюс.