По словам надежного инсайдера, до выхода следующего Mass Effect осталось еще 3-4 года

По словам надежного инсайдера, пройдет еще некоторое время, прежде чем поклонники серии Mass Effect смогут познакомиться со следующей частью серии.
Комментируя тизеры, опубликованные вчера в честь ежегодного дня N7, Том Хендерсон (Tom Henderson), который неоднократно доказывал, что является надежным инсайдером, сказал, что игру не стоит ждать еще три-четыре года. Хотя и обидно, что для продолжения серии потребуется около десяти лет, это неудивительно, учитывая, что BioWare активно работает над следующей частью серии Dragon Age.
Орну если инсайдер надежный был не прав и игра выйдет завтра
Ждать чего-то хорошего от нынешней Биовар, очень наивно.
Биовар давно нет. Есть другая контора, которая по каким-то причинам работает под этим названием.
Надежный инсайдер? Чтобы заявить о том, что событие возможно наступит через несколько лет - много ума не надо. Уверен, что через 3-4 года, если игра таки не выйдет и даже намека на нее не будет - никто про этого "надежного" инсайдера не вспомнит от слова совсем, совершенно. И спустя 4 года он так и останется "надежным" поскольку будет давать прогнозы на несколько лет вперед.
К сожалению студия потеряла доверие. Куплю только когда увижу прохождение игры
Не плохо, а как же "рейтресинг упростит разработку" "unreal engine ускорит разработку"?
Нет бы раздать франшизу студиям ЕА и сделать какой-то шутер в сеттинге МЕ от Дайс или стратегию, или приключенскую историю, к примеру о Тейне аля Ассанин, так нет же... При малейшем недополучение выручки от Андромеды приняли простое решение закопать серию. Ни фильмов ни сериалов, ни че го, только статуэтки с надгробиями толкают
но и 3-4 кг легкоусвояемого мяса
Кто мне объяснит, не вкурю все никак) Нам не показали даже толком никакого геймплея. Что они там на игровом движке создали, пусть себе и запихнут, куда подальше... Так откуда на Пэгаче оценка игры 8 баллов, а?!
даже не джва года… ну после успеха стырфильд жанр в космоце нужно переосмыслить там
Не думал что скажу такое,но на фоне этого поделия даже Андромеда смотрится не так плохо,там хотя бы с геймплеными механиками всё в порядке.
что же делает старфилд с людьми
Андромеда сейчас в целом смотрится игрой на твёрдую семёрочку, а для фанатов на всю восьмёрку. В целом изначально хороший геймплей, кое-что поправили, в том числе жуткие анимации лиц, мультплеер был неплох.
я андромеду не понял, она меня не затянула. А вот трилогию на одном дыхании проходил в детстве. Наверное вырос, мало игр сейчас радуют. Из последнего рдр 2 только прошел за последние 5 лет