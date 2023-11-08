По словам надежного инсайдера, до выхода следующего Mass Effect осталось еще 3-4 года

По словам надежного инсайдера, пройдет еще некоторое время, прежде чем поклонники серии Mass Effect смогут познакомиться со следующей частью серии.

Комментируя тизеры, опубликованные вчера в честь ежегодного дня N7, Том Хендерсон (Tom Henderson), который неоднократно доказывал, что является надежным инсайдером, сказал, что игру не стоит ждать еще три-четыре года. Хотя и обидно, что для продолжения серии потребуется около десяти лет, это неудивительно, учитывая, что BioWare активно работает над следующей частью серии Dragon Age.