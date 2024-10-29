В новой Mass Effect будет фотореалистичная графика

Новая часть Mass Effect станет следующим крупным проектом BioWare, и теперь стало известно, в каком художественном стиле она будет выполнена. В своем блоге Майкл Гэмбл, ответственный за разработку новой Mass Effect, подтвердил, что в игре будет фотореалистичная графика.

Комментируя ответ одного из поклонников, Гэмбл не стал спорить с тем, что художественный стиль Dragon Age: The Veilguard сравнивают с Pixar, и заявил, что следующий Mass Effect будет отличаться фотореалистичной эстетикой, как и его предшественники.

«Mass Effect фотореалистичен и будет таковым до тех пор, пока я за нее отвечаю»

В отличие от Dragon Age: The Veilguard, разработка которой велась на движке Frostbite от DICE, Mass Effect 4 разрабатывается на Unreal Engine 5, позволяющем Bioware наглядно продемонстрировать всю красоту игры.

О следующей Mass Effect известно совсем немного, за исключением того, что сейчас проект находится на ранней стадии разработки и BioWare использует для создания игры движок Unreal Engine 5. Фанаты серии надеются, что предстоящий День N7 - то есть 7 ноября - станет источником новых сведений от BioWare, так же как и прошлогодний День N7 с кратким тизер-трейлером. По некоторым сведениям, следующая часть Mass Effect не выйдет до 2029 года.