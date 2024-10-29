В новой Mass Effect будет фотореалистичная графика

Новая часть Mass Effect станет следующим крупным проектом BioWare, и теперь стало известно, в каком художественном стиле она будет выполнена. В своем блоге Майкл Гэмбл, ответственный за разработку новой Mass Effect, подтвердил, что в игре будет фотореалистичная графика.
Комментируя ответ одного из поклонников, Гэмбл не стал спорить с тем, что художественный стиль Dragon Age: The Veilguard сравнивают с Pixar, и заявил, что следующий Mass Effect будет отличаться фотореалистичной эстетикой, как и его предшественники.
«Mass Effect фотореалистичен и будет таковым до тех пор, пока я за нее отвечаю»
В отличие от Dragon Age: The Veilguard, разработка которой велась на движке Frostbite от DICE, Mass Effect 4 разрабатывается на Unreal Engine 5, позволяющем Bioware наглядно продемонстрировать всю красоту игры.
О следующей Mass Effect известно совсем немного, за исключением того, что сейчас проект находится на ранней стадии разработки и BioWare использует для создания игры движок Unreal Engine 5. Фанаты серии надеются, что предстоящий День N7 - то есть 7 ноября - станет источником новых сведений от BioWare, так же как и прошлогодний День N7 с кратким тизер-трейлером. По некоторым сведениям, следующая часть Mass Effect не выйдет до 2029 года.
Думаю, в таких играх графика, далеко не самый важный элемент. Мне кажется, что многие бы и не отказались от графона прямиком из ME 3 например, лишь бы все остальное было бы так же как и в трилогии. Хороший сюжет, запоминающийся персонажи, интрига, чуть ли не в каждой миссии. А то что графон, может и впрямь будет хорошим - этого будет очень мало для подобной игры.
Да я в МЕ и с пикселями бы играла. Чисто из-за сюжета, геймплея, персонажей, истории в целом, и всего того, за что мне нравится трилогия Шепарда.
Графоний важен в первую очередь для производителей видеокарт и процессоров.
Учитывая во что они ДА превратили, максимум, что в МЕ 5 будет графонистым, это радуга.
Играй в текстовые рпг и будет тебе счастье.
Если вообще МЕ 5 будет
Каждый год эту "Фотореалистичность" обещают. А по факту как всегда мешком сейфгарда кормят.
будет только тогда, когда нейросетка в реалтайме будет по рендеру проходить и перерисовывать картинку. Что в принципе, уже на горизонте.
Только, доказано уже, что в большинстве игр, что ты на минималке играешь, что с включенными технологиями, разницы вот, вообще никакой, хоть с лупой смотри.
ну не
между низвими настройками и ультра небо и земля
Это значит, что стандарт минимальных настроек графики заметно вырос.
Ну включешь ты ультра настройки. А мыло как было так и есть во всех играх.
"на движке ... Mass Effect 4 разрабатывается на Unreal Engine 5" - за последние пару лет это уже звучит как ругательство. Норм игр на UE5 без лагодрома и краша после фиксов с обновами по пальцам перечесть, наверное... хотя я помню только одну, про зомби сесионка какая-то вроде (пардон, название вылетело из головы).
И как они отгораживаются от Андромеды, а ведь она по факту 4-я))))) Но это не поможет им избежать той же ситуации, т.к. делают игру всё те же радужные по квотам.
Забудьте уже про эту контору. Ничего стоящего она уже не выпустит.
Ща Veilguard выстрелит! Как бы этот новый Mass Effect не зацепило
Если он сам будет. Не исключено, что после провала Woke Age издателю надоест с ними возиться и биотварей закроют к чертовой матери.
А сама игра-то будет или там только графика будет? 😁 // Николай-Гав Гав-Зозулин
тем временем в драгонаге мультики
надеюсь они не угробят её как DA
Угробят.
Как уже верно заметили, если пивовары переживут релиз дискорейвгварда. Что не факт // Александр Ковалёв
фотореалистичный кринж // Дмитрий Иванов
не выйдет до 2029 года. Vota fuk, можно будет переиграть в третий раз всю трилоджи.
Графика в фантастике важна. Реалистичная графика в научной-фантастике ещё важнее. Графика, передающая всю палитру эмоций персонажей Mass Effect - одна из основ серии, на ряду с музыкой и сюжетом. Картинка должна радовать глаз, музыка услаждать слух, а истории интриговать и завораживать - меньшего никто ждать не собирается.
Ошибаться будет нельзя. Снисхождения от игроков не будет. Перегиб/халтура хоть в чём-то, будет поводом захейтить вообще всё.
Круто, жду игру, думаю не подведут
Фотореалистичные небинарные личности, судя по постеру. Нет уж спасибо может не надо? Может отложите до лучших времен? Ну либо на крайняк пили те продолжение Андромеды, эту ветку не так жалко хотя-бы будет.