Для сборника Mass Effect Legendary Edition выпустили новый текстурный пак ©

Моддер Catachrism выпустил отличный HD текстур-пак для Mass Effect Legendary Edition. Набор размером 1,2 ГБ содержит множество исправлений и улучшений.

По словам моддера, новые текстуры содержат множество специфических для LE исправлений, включая устранение артефактов масштабирования, оставшихся в ванильных текстурах LE, проблемы с UV-маппингом, невыровненные зубы персонажей, неправильное отображение спекулярного канала, неправильное отображение карты нормалей, коррекцию цвета Асари (убирает неоновый синий цвет), улучшение текстур окружающей среды и многое другое.

Обратите внимание, что это не просто проект с масштабированием с помощью ИИ. Вместо этого моддер увеличил оригинальные текстуры вручную или с помощью Cupscale, чтобы удалить артефакты DXT. Затем Catachrism вручную создал и раскрасил их, используя ссылки на промо-арт, свои личные библиотеки деталей текстур и ручную доработку.

Чтобы продемонстрировать улучшения, моддер поделился следующими сравнительными скриншотами.

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