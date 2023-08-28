Релизный трейлер дополнения Rise of the Soultrapped для ремейка Master of Magic ©

Фантастические механизмы и магия слились воедино в новом дополнении для ремейка 4X-стратегии, в котором появились новое царство, волшебники, герои и многое другое

В мире волшебников Master of Magic пробудилась новая страшная сила. Совершенно новое расширение Master of Magic: Rise of the Soultrapped выходит сегодня и приурочено к "Фестивалю стратегий Steam".

В новом расширении представлены заклинатели Soultrapped и их царство Techmagic. Эта новая раса представляет собой пленительное слияние человека и машины. В ней появился целый ряд новых юнитов, таких как инженеры, технологические жрецы, а также специальные войска. А командует всем этим Волшебник - Нинесвен, некогда эльфийский техномаг с новыми мощными способностями.

С 28 августа по 4 сентября Master of Magic примет участие в "Фестивалю стратегий Steam". На базовую игру будет действовать скидка 30%.