Ремейк стратегии Master of Magic получит расширение Rise of the Soultrapped в конце августа ©

Грядут глубокие изменения в волшебных планах Аркануса и Миррора. Миры магии и технологий завораживающе сольются в грядущем расширении Rise of the Soultrapped для ремйка классической стратегии Master of Magic, которое выйдет 28 августа в Steam.

В Master of Magic: Rise of the Soultrapped вы впервые сможете исследовать новое царство — Техмагия. Огромные машины и технологии в стиле стимпанк переплетаются с чудесами тайной, открывая пути к ранее неизведанным сферам магических знаний. Новая раса, Душевные ловушки, выступает в качестве защитников грозной новой крепости, которая после завоевания может предоставить обширную новую зону, наполненную драгоценными ресурсами.

Новое дополнение Master of Magic: Rise of the Soultrapped содержит следующие основные новые функции: