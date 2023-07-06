Ремейк стратегии Master of Magic получит расширение Rise of the Soultrapped в конце августа

Грядут глубокие изменения в волшебных планах Аркануса и Миррора. Миры магии и технологий завораживающе сольются в грядущем расширении Rise of the Soultrapped для ремйка классической стратегии Master of Magic, которое выйдет 28 августа в Steam.
В Master of Magic: Rise of the Soultrapped вы впервые сможете исследовать новое царство — Техмагия. Огромные машины и технологии в стиле стимпанк переплетаются с чудесами тайной, открывая пути к ранее неизведанным сферам магических знаний. Новая раса, Душевные ловушки, выступает в качестве защитников грозной новой крепости, которая после завоевания может предоставить обширную новую зону, наполненную драгоценными ресурсами.
Новое дополнение Master of Magic: Rise of the Soultrapped содержит следующие основные новые функции:
- Новое царство: Техмагия
- Новая раса: Soultrapped
- 3 новых могущественных волшебника, за которых можно играть
- 5 новых настраиваемых черт волшебника
- 10 новых заклинаний
- 4 новых героя, включая новые личные события