Masters of Albion может стать последней игрой легендарного Питера Молиньё

Имя Питера Молиньё давно стало знаковым для индустрии видеоигр. Автор культовых Populous, Black & White и Fable сформировал представление о жанре «божественных игр», где игрок получает власть над миром и судьбами его обитателей. Однако его новая разработка, Masters of Albion, может стать финальной точкой в карьере британского гейм-дизайнера.

В интервью журналу Edge 66-летний Молиньё признался, что, несмотря на многолетний опыт и советы коллег продолжать работать, он чувствует сильную усталость: «Я работаю сейчас усерднее, чем когда-либо, и не думаю, что у меня хватит жизненной энергии, чтобы снова пройти через подобный процесс».

Masters of Albion позиционируется как «божественная игра» с сельской тематикой, которая в некоторых аспектах напоминает Fable — от сеттинга до атмосферы. Сам Молиньё сравнил работу над проектом с азартной игрой: «Я поставил все свои фишки на стол».

Стоит отметить, что разработчик уже уходил в тень после неудачи с Kickstarter-игрой Godus (2012), которая так и не вышла из раннего доступа. Теперь же внимание игроков приковано к вопросу: станет ли Masters of Albion достойным финальным аккордом в его карьере.

Каким бы ни был результат, вклад Питера Молиньё в индустрию уже невозможно переоценить. Его игры изменили жанр стратегий и RPG, вдохновив целые поколения игроков и разработчиков. Если Masters of Albion действительно окажется его последней работой, то это будет прощание с одним из самых смелых и влиятельных авторов в истории видеоигр.