Masters of Albion может стать последней игрой легендарного Питера Молиньё

Имя Питера Молиньё давно стало знаковым для индустрии видеоигр. Автор культовых Populous, Black & White и Fable сформировал представление о жанре «божественных игр», где игрок получает власть над миром и судьбами его обитателей. Однако его новая разработка, Masters of Albion, может стать финальной точкой в карьере британского гейм-дизайнера.
В интервью журналу Edge 66-летний Молиньё признался, что, несмотря на многолетний опыт и советы коллег продолжать работать, он чувствует сильную усталость: «Я работаю сейчас усерднее, чем когда-либо, и не думаю, что у меня хватит жизненной энергии, чтобы снова пройти через подобный процесс».
Masters of Albion позиционируется как «божественная игра» с сельской тематикой, которая в некоторых аспектах напоминает Fable — от сеттинга до атмосферы. Сам Молиньё сравнил работу над проектом с азартной игрой: «Я поставил все свои фишки на стол».
Стоит отметить, что разработчик уже уходил в тень после неудачи с Kickstarter-игрой Godus (2012), которая так и не вышла из раннего доступа. Теперь же внимание игроков приковано к вопросу: станет ли Masters of Albion достойным финальным аккордом в его карьере.
Каким бы ни был результат, вклад Питера Молиньё в индустрию уже невозможно переоценить. Его игры изменили жанр стратегий и RPG, вдохновив целые поколения игроков и разработчиков. Если Masters of Albion действительно окажется его последней работой, то это будет прощание с одним из самых смелых и влиятельных авторов в истории видеоигр.
а может стать и не последней
Молиньё, где мой второй фейбол на РС?
Я даже консоль готов купить ради него
Чёрное и белое прикольной штукой в свое время была, кормить смертных своему питомцу
А потом он анонсировал NFT игру "Legacy" в 2021г., состриг бабки и просто не выпустил игру. Однозначно, один из великих мошенников в игровой индустрии 😎
Великим он был 20 лет назад, потом сдулся и соскамился...
Ждём ! Этот мужик умеет делать веселые стратегии )