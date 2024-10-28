Креативный директор Remedy, рассказал, как создавалась обложка игры Max Payne

Сэм Лейк, креативный директор Remedy, знакомый любому геймеру если не по своим работам, то благодаря своему лицу, как выяснилось, также является «мозгом», стоящим за культовой обложкой к игре Max Payne.

Отвечая на вопрос фаната, интересующегося направлением обложки, он поделился, что «возился в Photoshop, превращая фотографию из графического романа в двоичное черно-белое изображение». Это и послужило источником вдохновения для создания финального дизайна, который можно увидеть на коробке игры.

Говоря о съемках, Лейк также вспомнил, как получил синяк в уголке глаза после того, как «долго и упорно щурился», чтобы создать знаменитое лицо Макса Пейна, делая фотографии для создания текстур персонажа. Ах, нет искусства без страданий.

Поклонники по достоинству оценили эту забавную деталь касаемо изображения для обложки. «Еще раз доказательство того, что просто быть дураком и дурачиться - значит создавать всевозможные крутые вещи!» - прокомментировал один из пользователей X/Twitter.

Возможно, о ремейках Max Payne 1 и 2 и Control 2 тоже расскажут забавные подробности их разработки. На данный момент работа над ремейком полностью завершена, остается только ждать, что же нам покажут.