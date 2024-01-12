Max Payne RTX Remix выйдет уже 22 января - модификация выглядит впечатляюще

Несмотря на то, что были официально анонсированы ремейки первых двух частей Max Payne, которые сейчас находятся в разработке студией Remedy, группа энтузиастов еще с 2022-го года работает над собственным преображением оригинальной игры - Max Payne RTX Remix.

Сегодня создатели модификации решили продемонстрировать 13 минут геймплея - и игра выглядит действительно впечатляюще. Новое освещение довольно сильно преобразило игру, а оригинальная игра, которая и в 2001-м году имела отличную графику - стала выглядеть еще моложе. Разработчикам еще предстоит поправить некоторые баги с мерцанием, но возможно что это будет сделано уже в скором времени.

Конечно уровень графики не сравнится с современными проектами и тем более с готовящимися ремейками, но это неплохой подарок для фанатов Max Payne, который поможет им скоротать время до выхода ремейков.

Опробовать данную модификацию в деле можно будет уже 22 января, когда она выйдет в общий доступ вместе с официальным релизом инструментария RTX Remix от NVIDIA.