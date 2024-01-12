Max Payne RTX Remix выйдет уже 22 января - модификация выглядит впечатляюще

Несмотря на то, что были официально анонсированы ремейки первых двух частей Max Payne, которые сейчас находятся в разработке студией Remedy, группа энтузиастов еще с 2022-го года работает над собственным преображением оригинальной игры - Max Payne RTX Remix.
Сегодня создатели модификации решили продемонстрировать 13 минут геймплея - и игра выглядит действительно впечатляюще. Новое освещение довольно сильно преобразило игру, а оригинальная игра, которая и в 2001-м году имела отличную графику - стала выглядеть еще моложе. Разработчикам еще предстоит поправить некоторые баги с мерцанием, но возможно что это будет сделано уже в скором времени.
Конечно уровень графики не сравнится с современными проектами и тем более с готовящимися ремейками, но это неплохой подарок для фанатов Max Payne, который поможет им скоротать время до выхода ремейков.
Опробовать данную модификацию в деле можно будет уже 22 января, когда она выйдет в общий доступ вместе с официальным релизом инструментария RTX Remix от NVIDIA.
Вот за что я ещё в детстве любил эту игру так это за её стиль нуара.
дай бог в ремейке это оставят или даже улучшат
Один уровень в наркоманском бреду чего стоит!
Что не говори, освещение и тени решают. Даже казалось бы старый графон теперь выглядит впечатляюще
ахрэнэть
Больше всё же играл в The Punisher, чем payne)
А смысл? Ремейк то что надо, толку от просто RTX..
Ремейк будет, а это работа от фаната. Или ты хочешь чтобы фанат в одно рыло ремейк забатахал?)
Ну как тебе сказать... Вот представь, в детстве тебе нравились какие-то конфеты. Но их давно не выпускают. И тут один любитель тех же конфет заявляет "давайте я сделаю партию тех же конфет но в блестящей обёртке" а правообладатель заявляет "я выпущу в той же обёртке но с другим вкусом ( ибо то-то, то-то, то-то из старого состава сейчас запрещено)
По потемкам бегает, что глаз выколешь.
Жаль что не ремейк,ну или новая часть.
"RTX Remix — набор инструментов от NVIDIA, который позволит сообществу легко добавлять современные технологии в старые игры и преображать их до неузнаваемости."
Как же чертовски приятно смотрится, за счёт правильного освещения, при этом, аж взгрустнулось, первый Max Payne, ностальжи.
"Опробовать данную модификацию в деле можно будет уже 22 января, когда она выйдет в общий доступ вместе с официальным релизом инструментария RTX Remix от NVIDIA."
NVidia, просто большие молодцы, дают с выходом RTX Remix модерам, и не только, исключительно замечательный инструмент для творчества. В отличии от красных подплинтусников из AMD. Одно дело маркетинговые графики рисовать, AMD в этом лучшие, другое, изобретать и внедрять в игры, новые, работающие технологии, как Nvidia, а в этом лучшие Nvidia. Как говорится, почувствуйте разницу в подходах к бизнесу. Не зря у Nvidia такие продажи видяек и такое тотальное доминирование в доле рынка игровых видеокарт.
Иди уже в дурку, шизик
Я лучше в оригинал на андроиде сыграю
Да ничего оно не улучшило только хуже стало.
нах это нужно, ну добавили освещение, раз хочется лучше бы сделали полноценный ремейк с фул хд текстурами и стандартными графическими эффектами, а не пол-дела.
Чел, это работа от фанатов, какой ещё ремейк от них? Такое только авторы Блек Мезы потянули и то потратили на это десяток лет.Ремейк будет, от ремеди, про это уже говорили