Remedy добилась "значительного прогресса" в разработке Max Payne 1&2 Remake; бюджет на уровне Alan Wake 2

Remedy Entertainment поделились некоторыми новыми интересными подробностями о создании ремейков Max Payne 1&2, которые фанаты будут рады услышать. Вся эта информация взята из финансовых отчетов, опубликованных сегодня для инвесторов финской игровой компанией.

По словам компании, за прошедшие 12 месяцев они работали над пятью играми. Ремейк Max Payne1&2 был единственным, полностью профинансированным из внешнего источника; этим источником является Rockstar Games.

По словам Remedy, с октября ремейки Max Payne, как и ожидалось, «продолжают находиться на стадии готовности к производству». В 2023 году команда, работающая над игрой, «добилась значительного прогресса за год».

Компания заявляет, что проект ремейка Max Payne 1&2 будет иметь «такой же бюджет на разработку, как и Alan Wake 2». Такой уровень бюджета позволит ей «стать новой крупной игрой с огромным потенциалом».

Финский аналитик подсчитал, что создание отмеченной наградами Alan Wake 2 обошлось в 70 миллионов евро, 50 из которых были потрачены на фактическую разработку, а остальные 20 — на маркетинг. Remedy уточнила, что «бюджет разработки» аналогичен, поэтому можно рассчитывать на сумму около 50 миллионов евро.