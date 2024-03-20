Remedy добилась "значительного прогресса" в разработке Max Payne 1&2 Remake; бюджет на уровне Alan Wake 2

Remedy Entertainment поделились некоторыми новыми интересными подробностями о создании ремейков Max Payne 1&2, которые фанаты будут рады услышать. Вся эта информация взята из финансовых отчетов, опубликованных сегодня для инвесторов финской игровой компанией.
По словам компании, за прошедшие 12 месяцев они работали над пятью играми. Ремейк Max Payne1&2 был единственным, полностью профинансированным из внешнего источника; этим источником является Rockstar Games.
По словам Remedy, с октября ремейки Max Payne, как и ожидалось, «продолжают находиться на стадии готовности к производству». В 2023 году команда, работающая над игрой, «добилась значительного прогресса за год».
Компания заявляет, что проект ремейка Max Payne 1&2 будет иметь «такой же бюджет на разработку, как и Alan Wake 2». Такой уровень бюджета позволит ей «стать новой крупной игрой с огромным потенциалом».
Финский аналитик подсчитал, что создание отмеченной наградами Alan Wake 2 обошлось в 70 миллионов евро, 50 из которых были потрачены на фактическую разработку, а остальные 20 — на маркетинг. Remedy уточнила, что «бюджет разработки» аналогичен, поэтому можно рассчитывать на сумму около 50 миллионов евро.
Надеюсь без повестки, а то уже в алане вейке 2 потрудились sweet baby inc.
а если будет, то ты принципиально скипнешь или порвешься, но все равно схаваешь?
Тут большинство товарищей говорят "игра г+вно", а потом идут на торрент, проходят, она им нравится, но в комментах все равно поливают, ведь "кто будет играть в этот шлак".
Не знаю, мне в принципе зашла игра, единственное, что не в тему так это именно цвет кожи гг, если бы ее сделали на манер Клариссы Старлинг (молчание ягнят) то мне по сути и придраться было бы не к чему
Об этом и речь. Цвет кожи не помешал играть в игру.
Не помешал, но очень прилично ее подпортил и когда я до нее доберусь, то вместо покупки я ее просто спирачу. ИМЕННО из-за цвета кожи "ГГ".
В этих ребятах вообще не сомневаюсь! Все их игры годные, быть может не на каждую аудитория, но их миры, повествование и уровень деталей всегда впечатляет!
Там скорее этот бюджет на двоих поделен, а в ав2 только на саму все ушло ведь, поэтому игра квадрипл-а если ты понимаешь о чем я)
Ага, особенно лютая дрочня Алан Вейк 2 с наркоманским сюжетом, убогой графикой и оптимизацией прямо годнота из годнот. Последняя хорошая игра от Ремеди это Квантум Бряк, если в Макс Пейне будет такая же оптимизация как в Алане Вейк 2, точнее такое же её отсутствие, то пошли они в жопу твари криворукие
Ремейк на уровне Mafia 1 меня бы вполне устроил.
дерзайте, братишки
жаль оригинальный актер озвучки нас покинул. любопытно, как они этот момент будут обходить. старых записей будут придерживаться, похожего/нового актера позовут, или через AI решат вопрос?
Живем в эпоху ремейков и ремастеров. Когда у разрабов повальный творческий застой, ничего не остаётся как пилить тонны ремейко-ремастеров, заодно и денежку повторно рубить
Это первый ремейк Remedy за всю историю студии. Причем именно эта студия уже неоднократно дарила нам уникальные по сути повествовательные игры, с глубоким сюжетом и продуманным лором.
Max Payne - классика, требующая современного графона. Вот и делают. При этом известно что разработке находится Control 2, так что конкретно на Remedy гнать не надо.
А в целом да, согласен, рынок перенасыщен ремейками и ремастерами. Capcom вон вообще перестала новые игры делать.
ну а если так подумать, то не сказать что это прям совсем плохо, что не новая игра то провал, все игровые механики интересные которые можно было придумать в играх уже показали, графикой игроков тоже уже не удивить, сюжет? ну всевозможные вариантов сюжетов тоже уже показали за десятки лет и в фильмах и в играх, тоесть по сути игрока удивлять уже нечем, что не выпустят - мы по сути уже всё это видели, с другой стороны есть ремейки и ремастеры, в далёком далёком прошлом в играх ощущалась какая-то душа, будто разработчики не за прибылью гнались а именно старались проявить свою фантазию и показать своё видение той или иной игры, но многие из игр прошлого устарели настолько что в них могут поиграть разве что динозавры вроде меня, которые не побоятся танцев с бубнами лишь бы их любимая игра из прошлого сейчас запустилась, и почему бы тогда, раз идей всё равно нет и рынок себя изжил, не переделывать на новый движок игры из того прекрасного времени? да, хочется чего-то нового, не спорю, но удивить игрока уже просто практически нечем, поэтому ремейки и ремастеры как мне кажется не такая уж и плохая идея, там этих ремейков и ремастеров ещё не на одно поколения хватит, и велосипед по сути изобретать не нужно.
Рейтинг ESG тоже на уровне Alan Wake 2?
Только без очернения персонажей пожалуйста...
Ну, ждем афро-скандинавов тогда
Кстати, была же новость, что игры будут объединены. Что это значит? Я предполагаю, что выйдет одна игра, и там будут две большие компании. Ну, или ты запустишь игру, и там будут две игры на выбор.
Главное что бы был такой же визуал и детализация за счет месш шейдеров!
Главное, что бы не завезли такую же оптимизацию. А то на старте кричали, что 10 поколение все, а через месяц, два, выкатили патч, где с 10 серий работало нормально.
Так 1000 поколение давно всё, то что они выкатили патч с кастрированной графикой дабы угодить бомжам, кто до сих пор сидит на этом хламе - это не показатель!
Нормально работало? Им просто графику срезали ниже минимальных.