Сэм Лейк и актеры из Max Payne воссоединились спустя 22 года

У Alan Wake 2 много секретов, и многие из них, вероятно, еще не раскрыты. Среди них, например, есть приятный сюрприз для фанатов Max Payne, который Сэм Лейк, креативный директор студии Remedy Entertainment, решил раскрыть напрямую. Спустя 22 года после выхода игры Max Payne актерский состав недавно воссоединился для странного, но яркого момента в Alan Wake 2, в котором отсутствовал один из ключевых участников франшизы.

Соучредитель Remedy Сэм Лейк запечатлел этот момент на фотографии, опубликованной в X/Twitter, назвав актеров "семьей и друзьями". В группу вошли Яни Ниипола (Алекс Болдер), Кэрол Кириакос (Мона Сакс), мать и отец Лейка (Николь Хорн и Альфред Воден соответственно), Аки Ярвилехто (Би Би) и, конечно, сам Лейк, который был оригинальным лицом Макса Пейна.

Воссоединение Макса Пейна состоялось 22 года спустя в Alan Wake 2. Я пригласил семью и друзей потанцевать в короткометражке AW2.

На встрече не было Джеймса МакКэффри, озвучившего Макса Пейна, который умер в декабре. Его последней ролью стала игра Alan Wake 2, где он озвучил Алекса Кейси. Лейк отдал дань уважения МакКэффри, назвав его "прекрасным человеком и дорогим другом".

Спойлер

Актеры из Max Payne приняли участие в 15-минутной финской короткометражке внутри Alan Wake 2 под названием Yötön Yö ("Бессонная ночь").

Оригинальная Max Payne была высоко оценена за инновационную реализацию механики bullet time, которая в то время была относительно новым киноприемом, и помогла представить Remedy широкой аудитории. Такие актеры, как МакКэффри, сыгравший в Max Payne, впоследствии появятся во многих других играх Remedy, включая Alan Wake 2.