СМИ подтвердили смерть актера, подарившего голос Максу Пейну

Джеймс Маккэффри, озвучивавший Макса Пейна во всех трех играх серии, а также создавший его образ в Max Payne 3, по сообщениям, умер в воскресенье в окружении друзей и семьи после борьбы с раком.
Помимо роли Макса Пейна, МакКэффри также появился в игре Control от Remedy, где он сыграл директора Федерального бюро контроля Захарию Тренча. Совсем недавно МакКэффри озвучил Алекса Кейси в Alan Wake 2, персонажа, внешность которого изобразил Сэм Лейк из Remedy.
Первые сообщения о смерти появились ранее сегодня на основе слов актера Кевин Диллон, но некоторое время было неясно, было ли сообщение Диллона ошибкой или недоразумением после трагической гибели подростка с похожим именем в Ирландии.
Однако теперь издание TMZ подтвердило, что актер действительно умер. Представитель актера якобы сообщил изданию, что у Джеймса была диагностирована множественная миелома, и он скончался.
Но некоторые пользователи все еще не теряют надежду и верят, что издание опубликовало эту новость ради привлечения внимания.
R.I.P Legend
Вот уж шокировала новость. Кто бы мог подумать, что я так привязан к его творчеству. Реально — очень жаль. Спасибо МакКэффри за всё тобой сделанное, хоть ты этого не прочтёшь.
Черт возьми. Только задумался про эти шикарные монологи из третьей части и тут эта новость. Перепроходил игру чисто послушать этот голос. Очень жаль.
Батя моего детства
Вероятность выхода новой части Пейна еще сильнее уменьшилась.
Земля пухом ему, помню его голос до сих пор. В алана 2 пока не играл.
Очень жаль!
Press F, Маккэффри