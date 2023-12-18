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Max Payne 3 15.05.2012
Экшен, Шутер, От третьего лица
9 4 072 оценки

СМИ подтвердили смерть актера, подарившего голос Максу Пейну

butcher69
Новости

Джеймс Маккэффри, озвучивавший Макса Пейна во всех трех играх серии, а также создавший его образ в Max Payne 3, по сообщениям, умер в воскресенье в окружении друзей и семьи после борьбы с раком.

Помимо роли Макса Пейна, МакКэффри также появился в игре Control от Remedy, где он сыграл директора Федерального бюро контроля Захарию Тренча. Совсем недавно МакКэффри озвучил Алекса Кейси в Alan Wake 2, персонажа, внешность которого изобразил Сэм Лейк из Remedy.

Первые сообщения о смерти появились ранее сегодня на основе слов актера Кевин Диллон, но некоторое время было неясно, было ли сообщение Диллона ошибкой или недоразумением после трагической гибели подростка с похожим именем в Ирландии.

Однако теперь издание TMZ подтвердило, что актер действительно умер. Представитель актера якобы сообщил изданию, что у Джеймса была диагностирована множественная миелома, и он скончался.

Но некоторые пользователи все еще не теряют надежду и верят, что издание опубликовало эту новость ради привлечения внимания.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Augustus Pablo

R.I.P Legend

6
The Ryan

Вот уж шокировала новость. Кто бы мог подумать, что я так привязан к его творчеству. Реально — очень жаль. Спасибо МакКэффри за всё тобой сделанное, хоть ты этого не прочтёшь.

3
kaiberserk

Черт возьми. Только задумался про эти шикарные монологи из третьей части и тут эта новость. Перепроходил игру чисто послушать этот голос. Очень жаль.

3
Kollich

Батя моего детства

1
cuckold

Вероятность выхода новой части Пейна еще сильнее уменьшилась.

0
6363

Земля пухом ему, помню его голос до сих пор. В алана 2 пока не играл.

0
Wraith_Soul

Очень жаль!

0
Роман2006Рус

Press F, Маккэффри

0