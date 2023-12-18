СМИ подтвердили смерть актера, подарившего голос Максу Пейну

Джеймс Маккэффри, озвучивавший Макса Пейна во всех трех играх серии, а также создавший его образ в Max Payne 3, по сообщениям, умер в воскресенье в окружении друзей и семьи после борьбы с раком.

Помимо роли Макса Пейна, МакКэффри также появился в игре Control от Remedy, где он сыграл директора Федерального бюро контроля Захарию Тренча. Совсем недавно МакКэффри озвучил Алекса Кейси в Alan Wake 2, персонажа, внешность которого изобразил Сэм Лейк из Remedy.

Первые сообщения о смерти появились ранее сегодня на основе слов актера Кевин Диллон, но некоторое время было неясно, было ли сообщение Диллона ошибкой или недоразумением после трагической гибели подростка с похожим именем в Ирландии.

Однако теперь издание TMZ подтвердило, что актер действительно умер. Представитель актера якобы сообщил изданию, что у Джеймса была диагностирована множественная миелома, и он скончался.

Но некоторые пользователи все еще не теряют надежду и верят, что издание опубликовало эту новость ради привлечения внимания.