Вышла бесплатная демка Max Payne RTX

Недавно в сети было опубликовано видео неофициального ремастера культового кэшена Max Payne, который создаётся при помощи технологии NVIDIA RTX Remix. Теперь появилась бесплатная демка, демонстрирующая обновлённую локацию Roscoe Street Station. Скачать её можно прямого с нашего сайта (342 Мб).

Что касается бесплатного фанатского ремастера, то он выйдет 22 января только на PC.

Отметим, что сейчас студия Remedy Remedy Entertainment трудится над полноценными ремейками Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Они создаются на движке Northlight, на котором была разработана Alan Wake 2. Их релиз состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дату выхода авторы не сообщили.