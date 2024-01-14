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Max Payne 23.07.2001
Экшен, Шутер, От третьего лица
9.3 2 217 оценок

Вышла бесплатная демка Max Payne RTX

Simple Jack
Новости

Недавно в сети было опубликовано видео неофициального ремастера культового кэшена Max Payne, который создаётся при помощи технологии NVIDIA RTX Remix. Теперь появилась бесплатная демка, демонстрирующая обновлённую локацию Roscoe Street Station. Скачать её можно прямого с нашего сайта (342 Мб).

Что касается бесплатного фанатского ремастера, то он выйдет 22 января только на PC.

Отметим, что сейчас студия Remedy Remedy Entertainment трудится над полноценными ремейками Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Они создаются на движке Northlight, на котором была разработана Alan Wake 2. Их релиз состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дату выхода авторы не сообщили.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Ilyas GD

ооо, помню играл в детстве в этот шедевр

0
Danny Lamb

Как будто в помещении усторили хамам (турецкую баню) или всё обдали водой. И то, даже в хамаме не будет такой визуализации влаги на плитках

0
___Ghost___

Все блестит как яйки у кота...

0
Макс Макс 007

Ух, будто прям Мак Пейма натянули на движок дум 3

-2
agula98

Выглядит намного хуже просто оригинала без rtx

-2