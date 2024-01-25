Для Max Payne 3 вышел пакет HD-текстур объемом 12 ГБ

Моддер nmslMDSXXX выпустил пакет HD-текстур для Max Payne 3. Он весит около 12 ГБ и предназначен для улучшения большинства объектов и поверхностей в игре.
Как отметил моддер, некоторые материалы по-прежнему будут иметь ванильные текстуры. По словам nmslMDSXXX, улучшить их все было невозможно, так как игра не может позволить себе текстурные карты более высокого качества.
Но в любом случае, если вы хотите переиграть Max Payne 3, вы можете загрузить пакет текстур HD по этой ссылке. В конце статьи вы также найдете сравнительные скриншоты, которые дадут вам представление о том, чего можно от него ожидать.
Огромная проблема этих паков, что это НЕ HD, а просто замена на другие, более стерильные текстуры
Ну замена на другие текстуры и что? Главное это HD текстура приятная глазу..а неразмытая картинка которая жутко бросается в глаза.
проблема в стерильных текстурах - теряется атмосфэра окружения игры.
Не особо это стало лучше конечно, но
Лучше бы не это, а мод на нормальный RAW-input мыши. А то на пк на клавомыши играть невозможно, плавающая чувствительности и скорость в зависимости от количества фпс убивают всё удовольствие от игры.
Даа, игра топ!!! Интересно, над 4 частью задумываются?
Не нужно.
МоЛер сделал ремонт, заменил доски на ламинат, замазал дырки))
не нейронная обработка текстур так что лесом пожалуй. не 11 11 2011 год уже.
а так в эту игру не поиграл. взял как то однажды свой диск с максимом болю 3 через много лет начал устанавливать а там какая то ошибка инсталляции и понял что это знак искать репак было лень даже если где у меня скачанный был а может быть и не было и решил отложить игру еще лет на 50 пек-пек.
не интересно никому твоя ничтожная жизнь, особенно мало***щие факты из нее
Игра унылая и очень скучная. Ей уже ничего не поможет.
Вот выпустили бы лучше ремейк первой части, легендарной игры времён святого гейминга🙏
Делают уже, есличо, первую и вторую часть, причём сами Ремеди.
Но МП3 хорошая, зря ты так.
если это будет такая же кривая шляпа как Алан Вейк 2, то руки им отбить
Видимо это ты кривой сидишь на дешёвом железе