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Max Payne 3 15.05.2012
Экшен, Шутер, От третьего лица
9 4 119 оценок

Для Max Payne 3 вышел пакет HD-текстур объемом 12 ГБ

monk70
Новости

Моддер nmslMDSXXX выпустил пакет HD-текстур для Max Payne 3. Он весит около 12 ГБ и предназначен для улучшения большинства объектов и поверхностей в игре.

Как отметил моддер, некоторые материалы по-прежнему будут иметь ванильные текстуры. По словам nmslMDSXXX, улучшить их все было невозможно, так как игра не может позволить себе текстурные карты более высокого качества.

Но в любом случае, если вы хотите переиграть Max Payne 3, вы можете загрузить пакет текстур HD по этой ссылке. В конце статьи вы также найдете сравнительные скриншоты, которые дадут вам представление о том, чего можно от него ожидать.

15
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Огромная проблема этих паков, что это НЕ HD, а просто замена на другие, более стерильные текстуры

22
CAT987g

Ну замена на другие текстуры и что? Главное это HD текстура приятная глазу..а неразмытая картинка которая жутко бросается в глаза.

-15
DeadManWalking CAT987g

проблема в стерильных текстурах - теряется атмосфэра окружения игры.

5
Jarvis666

Не особо это стало лучше конечно, но

6
Dr_Shtopor

Лучше бы не это, а мод на нормальный RAW-input мыши. А то на пк на клавомыши играть невозможно, плавающая чувствительности и скорость в зависимости от количества фпс убивают всё удовольствие от игры.

2
askazanov

Даа, игра топ!!! Интересно, над 4 частью задумываются?

1
prowkan

Не нужно.

1
Axe1St

МоЛер сделал ремонт, заменил доски на ламинат, замазал дырки))

0
MunchkiN 616

не нейронная обработка текстур так что лесом пожалуй. не 11 11 2011 год уже.
а так в эту игру не поиграл. взял как то однажды свой диск с максимом болю 3 через много лет начал устанавливать а там какая то ошибка инсталляции и понял что это знак искать репак было лень даже если где у меня скачанный был а может быть и не было и решил отложить игру еще лет на 50 пек-пек.

-2
besnovaty1986

не интересно никому твоя ничтожная жизнь, особенно мало***щие факты из нее

3
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Игра унылая и очень скучная. Ей уже ничего не поможет.

Вот выпустили бы лучше ремейк первой части, легендарной игры времён святого гейминга🙏

-14
Dr_Shtopor

Делают уже, есличо, первую и вторую часть, причём сами Ремеди.
Но МП3 хорошая, зря ты так.

0
Палыч Роков Dr_Shtopor

если это будет такая же кривая шляпа как Алан Вейк 2, то руки им отбить

-2
Vengel Bryde Палыч Роков

Видимо это ты кривой сидишь на дешёвом железе

0