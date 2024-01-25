Для Max Payne 3 вышел пакет HD-текстур объемом 12 ГБ

Моддер nmslMDSXXX выпустил пакет HD-текстур для Max Payne 3. Он весит около 12 ГБ и предназначен для улучшения большинства объектов и поверхностей в игре.

Как отметил моддер, некоторые материалы по-прежнему будут иметь ванильные текстуры. По словам nmslMDSXXX, улучшить их все было невозможно, так как игра не может позволить себе текстурные карты более высокого качества.

Но в любом случае, если вы хотите переиграть Max Payne 3, вы можете загрузить пакет текстур HD по этой ссылке. В конце статьи вы также найдете сравнительные скриншоты, которые дадут вам представление о том, чего можно от него ожидать.