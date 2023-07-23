Новая модификация добавляет внешность Сэма Лейка в Max Payne 3

Для тех, кто не в курсе, Сэм Лейк из Remedy подарил свое лицо Максу в первой игре Max Payne. Затем, в Max Payne 2, Макса изобразил Тиммоти Гибс. И, наконец, в Max Payne 3 Макса изобразил его актер озвучки Джеймс МакКэффри.
Если говорить более подробно, то в этом моде представлена полная мимика для модели лица Сэма Лейка. Адаптированы все текстуры головы и сохранены все раны, появляющиеся на лице Макса по ходу сюжета.
В общей сложности мод заменяет 98 моделей и 66 текстур. И да, моддер адаптировал каждую смену прически к голове Сэма Лейка, что позволяет игрокам увидеть, как Макс/Сэм бреет голову в реальном времени.
Вы можете скачать этот мод Max Payne 3 Sam Lake face отсюда. Ниже вы также найдете видеоролик, демонстрирующий его в действии.
Очень жаль, что мы так и не получили новую игру про Макса Пейна. Max Payne 3 обладала великолепной механикой стрельбы и была отличным экшеном от третьего лица. И поскольку права на серию Max Payne принадлежат Rockstar, мало кто ожидает ее возрождения, даже если Alan Wake 2 будет иметь коммерческий успех.
Выглядит круто
Было круто 11 лет назад, сейчас уже не то пальто!!!!!!!!!!!
Как сказать, игра до сих пор выглядит ниче так...Игра всего на год старше 5ой ГТА.
в игре физики просто шикарная
Вот бы первые две части с графикой третьей, отвал бошки
Классно. Осталось сделать такой же мод на вторую часть. Если его нету.
ну вообще-то Remedy делают римейк первых двух частей, а сюжетно там и правда нечего продолжать - Макс ушел на покой.
Всё, пошёл качать и проходить Н-количество раз. Это топ. Честно не думал что такое выйдет.
где 4-я часть, твари?
Зачем? История Макса можно сказать, что на 2 части закончилась.
Это где его младший родственник оказывается работником спецслужб, попадает в опасную ситуацию, и старику нужно будет молодежь вызволять?
Плавали, знаем. Всё ради потенциальной, но провальной, попытки выдвинуть какую-нибудь свежую кровь, на костях бренда.
Не обязательно именно так. Я бы поиграл в игру подобной стилистики сейчас, а ничего такого больше и не было. Не обязательно, чтобы она была о Максе Пэйне.
Нужен кроссовер с Джоном Уиком. Пусть соревнуются, кто больше людей завалит.
А почему нет? История Макса можно сказать, что на 2 части оборвалась на самом интересном месте. Нужно продолжение! Продолжение именно 2-й части. О сюжете 3-й хочу забыть как о страшном кошмарном сне Макса. Всего этого не происходило. Ему приснилось.