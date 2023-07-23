Max Payne 3 15.05.2012
9 3 896 оценок

Новая модификация добавляет внешность Сэма Лейка в Max Payne 3

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butcher69
Новости

Для тех, кто не в курсе, Сэм Лейк из Remedy подарил свое лицо Максу в первой игре Max Payne. Затем, в Max Payne 2, Макса изобразил Тиммоти Гибс. И, наконец, в Max Payne 3 Макса изобразил его актер озвучки Джеймс МакКэффри.

Если говорить более подробно, то в этом моде представлена полная мимика для модели лица Сэма Лейка. Адаптированы все текстуры головы и сохранены все раны, появляющиеся на лице Макса по ходу сюжета.

В общей сложности мод заменяет 98 моделей и 66 текстур. И да, моддер адаптировал каждую смену прически к голове Сэма Лейка, что позволяет игрокам увидеть, как Макс/Сэм бреет голову в реальном времени.

Вы можете скачать этот мод Max Payne 3 Sam Lake face отсюда. Ниже вы также найдете видеоролик, демонстрирующий его в действии.

Очень жаль, что мы так и не получили новую игру про Макса Пейна. Max Payne 3 обладала великолепной механикой стрельбы и была отличным экшеном от третьего лица. И поскольку права на серию Max Payne принадлежат Rockstar, мало кто ожидает ее возрождения, даже если Alan Wake 2 будет иметь коммерческий успех.

32
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Talkyfuzzball

Выглядит круто

13
Гремлин666

Было круто 11 лет назад, сейчас уже не то пальто!!!!!!!!!!!

-8
Skvizgar Гремлин666

Как сказать, игра до сих пор выглядит ниче так...Игра всего на год старше 5ой ГТА.

0
FURYbushmaster Гремлин666

в игре физики просто шикарная

0
ПетроНепетро
"Всё были мертвы - последний выстрел поставил точку в этой истории. Я снял палец с курка. Всё было кончено...
"Жизнь была прекрасна… Закат освещает прекрасный летний вечер, в воздухе висит запах свежескошенной травы с газонов, где-то смеются и кричат дети. Дом за рекой… где тебя ждут красавица-жена и чудесная маленькая дочка. Настоящий воздушный замок, ставший реальностью. Вот только если бы воздушные замки не разрушались так быстро, пока на них не смотрят...
"Что-то щелкнуло в последний раз. Мой разум ещё никогда не был так ясен. Казалось, что где-то там, наверху, снежные тучи наконец-то растаяли, и из черной глубины неба, вниз, смотрят холодные звёзды"...
«Ты собираешь мозаику, а уложив последний кусочек картона, узнаешь в картине себя — собирающего ту же мозаику. Городская легенда, ставшая реальностью»...
3
Sidiusz

Вот бы первые две части с графикой третьей, отвал бошки

2
AntonToxa

Классно. Осталось сделать такой же мод на вторую часть. Если его нету.

1
ZombieMan1
" И поскольку права на серию Max Payne принадлежат Rockstar, мало кто ожидает ее возрождения, даже если Alan Wake 2 будет иметь коммерческий успех."

ну вообще-то Remedy делают римейк первых двух частей, а сюжетно там и правда нечего продолжать - Макс ушел на покой.

0
Alex Safonov

Всё, пошёл качать и проходить Н-количество раз. Это топ. Честно не думал что такое выйдет.

0
Protocol10

где 4-я часть, твари?

-9
Otavek

Зачем? История Макса можно сказать, что на 2 части закончилась.

-2
Pavlissimus

Это где его младший родственник оказывается работником спецслужб, попадает в опасную ситуацию, и старику нужно будет молодежь вызволять?

Плавали, знаем. Всё ради потенциальной, но провальной, попытки выдвинуть какую-нибудь свежую кровь, на костях бренда.

2
Skvizgar Pavlissimus

Не обязательно именно так. Я бы поиграл в игру подобной стилистики сейчас, а ничего такого больше и не было. Не обязательно, чтобы она была о Максе Пэйне.

-3
BrokVud

Нужен кроссовер с Джоном Уиком. Пусть соревнуются, кто больше людей завалит.

3
Janekste Otavek

А почему нет? История Макса можно сказать, что на 2 части оборвалась на самом интересном месте. Нужно продолжение! Продолжение именно 2-й части. О сюжете 3-й хочу забыть как о страшном кошмарном сне Макса. Всего этого не происходило. Ему приснилось.

-2