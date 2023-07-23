Новая модификация добавляет внешность Сэма Лейка в Max Payne 3 ©

Для тех, кто не в курсе, Сэм Лейк из Remedy подарил свое лицо Максу в первой игре Max Payne. Затем, в Max Payne 2, Макса изобразил Тиммоти Гибс. И, наконец, в Max Payne 3 Макса изобразил его актер озвучки Джеймс МакКэффри.

Если говорить более подробно, то в этом моде представлена полная мимика для модели лица Сэма Лейка. Адаптированы все текстуры головы и сохранены все раны, появляющиеся на лице Макса по ходу сюжета.

В общей сложности мод заменяет 98 моделей и 66 текстур. И да, моддер адаптировал каждую смену прически к голове Сэма Лейка, что позволяет игрокам увидеть, как Макс/Сэм бреет голову в реальном времени.

Вы можете скачать этот мод Max Payne 3 Sam Lake face отсюда. Ниже вы также найдете видеоролик, демонстрирующий его в действии.

Очень жаль, что мы так и не получили новую игру про Макса Пейна. Max Payne 3 обладала великолепной механикой стрельбы и была отличным экшеном от третьего лица. И поскольку права на серию Max Payne принадлежат Rockstar, мало кто ожидает ее возрождения, даже если Alan Wake 2 будет иметь коммерческий успех.