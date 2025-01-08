Mecha Break открывает запись на закрытый бета-тест

Грядущий научно-фантастический мультиплеерный шутер Mecha Break приглашает игроков подать заявку на участие в закрытых бета-тестах для PC и Xbox Series X.

Регистрация на закрытый бета-тест уже открыта и продлится до 14 января. Точные даты проведения теста пока не объявлены, но релиз игры ожидается в этом году, так что долго ждать не придётся. Заявка на бету подаётся здесь