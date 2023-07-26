Piranha Games анонсировала сюжетное дополнение The Dragon's Gambit для MechWarrior 5: Mercenaries ©

О том, что MechWarrior 6 находится в разработке, мы знаем уже с января, но это не значит, что Piranha Games отказывается от MechWarrior 5. Игра получит еще как минимум одно расширение!

Piranha Games только что анонсировала расширение The Dragon's Gambit для MechWarrior 5, которое выйдет в сентябре 2023 года.

DLC обещает быть исключительно насыщенным. В нем мы получим 15 миссий из новой кампании, в которой нам предстоит защищать Draconis Combine от вторжения FedCom. "Это наша самая большая кампания на сегодняшний день". - уверяют разработчики.

Помимо многочисленных испытаний и сюжетных событий, главной достопримечательностью The Dragon's Gambit станет культовый мех поддержки дальнего действия. Это тяжелая машина Longbow, специализирующаяся на ракетном огне.

В дополнение к платному DLC в сентябре выйдет бесплатное обновление с режимом мгновенного боя "Action Team Combat Mode". Это своего рода арена для скоростных сражений, где мы сможем действовать как в одиночку, так и в кооперативе с друзьями. Обновление будет бесплатным для всех владельцев MechWarrior 5: Mercenaries.

Расширение и обновление выйдут на консолях и ПК 28 сентября 2023 года. Цена DLC составляет 14,99 долл. Страница с расширением уже открыта в Steam.