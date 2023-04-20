Medieval Dynasty стала доступна для Xbox One и PlayStation 4 ©

Разработчик Render Cube и издатель Toplitz Productions объявили о выпуске Medieval Dynasty на Xbox One и PlayStation 4. Игра уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а теперь также появилась на консолях предыдущего поколения.

Пытаясь убежать от войны, вы отправляетесь в мирную долину, чтобы построить новую жизнь. Выживание вне земли, пока вы совершенствуете свои торговые или охотничьи навыки, — это только начало в этом феодальном приключении. Стройте дома и украшайте их не только для себя, но и для других жителей, которые решат последовать за вами. Найти супруга и создать семью. Исследуйте огромный открытый игровой мир и сформируйте династию, которая будет существовать из поколения в поколение.

Специально адаптированная версия Medieval Dynasty максимально использует аппаратное обеспечение, включая все ранее доступные обновления и контент. Начиная с интуитивно понятной системы строительства, впечатляющего открытого мира, ожидающего исследования, и обширного контента, включая последнее крупное обновление «наследника», вы получаете тот же масштаб и реиграбельность на консолях последнего поколения, которые характеризуют ранее выпущенные версии для ПК, а также консолей текущего поколения.

В настоящее время Render Cube работает над долгожданным кооперативным режимом, который выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в позже в этом году.