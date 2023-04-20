Medieval Dynasty 17.09.2020
7.8 373 оценки

Medieval Dynasty стала доступна для Xbox One и PlayStation 4

©
monk70
Новости

Разработчик Render Cube и издатель Toplitz Productions объявили о выпуске Medieval Dynasty на Xbox One и PlayStation 4. Игра уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а теперь также появилась на консолях предыдущего поколения.

Пытаясь убежать от войны, вы отправляетесь в мирную долину, чтобы построить новую жизнь. Выживание вне земли, пока вы совершенствуете свои торговые или охотничьи навыки, — это только начало в этом феодальном приключении. Стройте дома и украшайте их не только для себя, но и для других жителей, которые решат последовать за вами. Найти супруга и создать семью. Исследуйте огромный открытый игровой мир и сформируйте династию, которая будет существовать из поколения в поколение.

Специально адаптированная версия Medieval Dynasty максимально использует аппаратное обеспечение, включая все ранее доступные обновления и контент. Начиная с интуитивно понятной системы строительства, впечатляющего открытого мира, ожидающего исследования, и обширного контента, включая последнее крупное обновление «наследника», вы получаете тот же масштаб и реиграбельность на консолях последнего поколения, которые характеризуют ранее выпущенные версии для ПК, а также консолей текущего поколения.

В настоящее время Render Cube работает над долгожданным кооперативным режимом, который выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в позже в этом году.

Консоли Релизы
4
0
Последние посты по игре Medieval Dynasty
Исчезают производимые товары
Исчезают производимые товары
Medieval Dynasty "Трейнер +10" [UPD: 15.04.2023] {MrAntiFun / WeMod}
Medieval Dynasty "Трейнер +10" [UPD: 15.04.2023] {MrAntiFun / WeMod}
Medieval Dynasty посетит консоли предыдущего поколения в конце апреля
Medieval Dynasty посетит консоли предыдущего поколения в конце апреля
Комментарии: 0
Ваш комментарий