Новое видео Medieval Dynasty рассказывает о кооперативном средневековом опыте

Разработчик Render Cube и издатель Toplitz Productions представили новый видеоролик о долгожданном кооперативном режиме игры для Medieval Dynasty. В видео представлена более подробная информация о функциях бесплатного обновления, которое выйдет как раз к праздничному сезону в Steam 7 декабря, а для консольных игроков текущего поколения и других платформ ПК — в первом/втором квартале 2024 года.

Новая кооперативная карта Medieval Dynasty, The Oxbow, представляет собой одно из крупнейших и самых захватывающих обновлений контента, добавленных в игру с момента ее запуска, а также добавляет новых загадочных персонажей, новые квесты и режим настройки персонажа.

Как кооперативные, так и одиночные игроки Medieval Dynasty смогут участвовать в новых квестах и знакомиться с жителями новой земли. Посмотрите последнее видео, в котором подробнее рассказывается о создателе персонажа, совместной игре, эмоциях, управлении и романтическом соперничестве.