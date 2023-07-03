Разработчики Medieval Dynasty ищут желающих протестировать кооперативный режим

Издательство Toplitz Productions и разработчик Render Cube объявили о поиске бета-тестеров для участия в эксклюзивной пробной версии их долгожданного кооперативного режима в Medieval Dynasty. В рамках подготовки к запуску нового режима и многопользовательской карты Medieval Dynasty ищет игроков, которые хотят отправиться в захватывающее совместное приключение и могут оставить ценный отзыв.
С 3 июля и до 31 июля фанаты и игроки, заинтересованные в возможности присоединиться к ограниченному бета-тестированию, начиная с 1 августа, должны зарегистрироваться через Discord. Количество мест ограничено, и чтобы быть выбранным, необходимо выполнить следующие требования:
- Присоединиться к официальному серверу Discord
- Играть в Medieval Dynasty в Steam
- Иметь общедоступный профиль Steam
- Собрать 3 достижения в игре: «Первый наследник», «Закрытие» и «Управляющий деревней» (если у вас их нет, то еще есть время)
- Рассказать Render Cube, что делает вас идеальным кандидатом на роль бета-тестера
Игроки, выбранные для участия в закрытом бета-тестировании 1 августа, получат уведомление Steam со всеми необходимыми подробностями, включая инструкции по доступу к игре.
То чувство, когда на тестерах последние лет 10 разрабы экономят по полной...
Ну так тестер это полноценная работа, которую нужно полноценно оплачивать. Сколько там в сша средняя зп? Около 3-5к$, возьмём 3к, допустим надо 50 человек тестеров, умножаем 50 на 3к и получаем 150.000$. А если проект особо крупный, то надо больше народу, а занчит тратить больше денег. Теперь вопрос, зачем тратить деньги, если можно сделать это бесплатно? Вот то-то и оно.
И не просто бесплатно а тебе еще и денюшку за это в карман положат.
Тебе точно не положат