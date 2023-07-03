Разработчики Medieval Dynasty ищут желающих протестировать кооперативный режим ©

Издательство Toplitz Productions и разработчик Render Cube объявили о поиске бета-тестеров для участия в эксклюзивной пробной версии их долгожданного кооперативного режима в Medieval Dynasty. В рамках подготовки к запуску нового режима и многопользовательской карты Medieval Dynasty ищет игроков, которые хотят отправиться в захватывающее совместное приключение и могут оставить ценный отзыв.

С 3 июля и до 31 июля фанаты и игроки, заинтересованные в возможности присоединиться к ограниченному бета-тестированию, начиная с 1 августа, должны зарегистрироваться через Discord. Количество мест ограничено, и чтобы быть выбранным, необходимо выполнить следующие требования:

Присоединиться к официальному серверу Discord

Играть в Medieval Dynasty в Steam

Иметь общедоступный профиль Steam

Собрать 3 достижения в игре: «Первый наследник», «Закрытие» и «Управляющий деревней» (если у вас их нет, то еще есть время)

Рассказать Render Cube, что делает вас идеальным кандидатом на роль бета-тестера

Игроки, выбранные для участия в закрытом бета-тестировании 1 августа, получат уведомление Steam со всеми необходимыми подробностями, включая инструкции по доступу к игре.