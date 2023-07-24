Создатели Medieval Dynasty представили женского персонажа ©

Разработчики из Render Cube поделились тизер-трейлером Medieval Dynasty, в котором показали женскую версию персонажа для грядущего кооперативного режима. Те. в кооперативе вы сможете играть как в качестве мужчины, так и в качестве женщины.

Жители деревень! Настало время для очередного разоблачения! Мы рады объявить об одном из наших самых долгожданных дополнений. В режиме совместной игры вы сможете присоединиться к команде в качестве мужчины или женщины! Выберите себя и отправляйтесь навстречу приключениям!

Пока неизвестно, когда именно выйдет данное обновление. Однако закрытое бета тестирование должно состоятся 1 августа.