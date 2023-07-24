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Medieval Dynasty 17.09.2020
8 459 оценок

Создатели Medieval Dynasty представили женского персонажа

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Procy_on
Новости

Разработчики из Render Cube поделились тизер-трейлером Medieval Dynasty, в котором показали женскую версию персонажа для грядущего кооперативного режима. Те. в кооперативе вы сможете играть как в качестве мужчины, так и в качестве женщины.

Жители деревень! Настало время для очередного разоблачения! Мы рады объявить об одном из наших самых долгожданных дополнений. В режиме совместной игры вы сможете присоединиться к команде в качестве мужчины или женщины! Выберите себя и отправляйтесь навстречу приключениям!

Пока неизвестно, когда именно выйдет данное обновление. Однако закрытое бета тестирование должно состоятся 1 августа.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
gliga142

сюжет будет или это очередной 100500тый выживач ?

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askazanov

Походу выживалка с минимальным сюжетом - это сейчас пока что тренд игроиндустрии )))

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