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об игре
The Medium 28.01.2021
6.3 297 оценок

Русская озвучка хоррора The Medium выйдет 30 ноября

butcher69
Новости

Небольшая команда локализаторов Designer Team объявила о дате релиза русской озвучки The Medium. Все желающие смогут поиграть в хоррор полностью на русском языке уже 30 ноября и в честь анонса, команда представила небольшой трейлер с демонстрацией своей работы.

Действие The Medium разворачивается в конце 90-х. В игре рассказывается о Марианне, экстрасенсе, которая исследует заброшенный отель «Нива» в поисках ответов на вопросы о своем прошлом. Окружение позволяет игрокам одновременно исследовать физический и духовный миры и использовать взаимодействие между ними для решения головоломок в двойной реальности, открытия новых путей и пробуждения воспоминаний о прошлых событиях.

28
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
caliskan

Неплохо вроде. Можно и пройти теперь

8
Bruce W

Спецом ждал больше 2.5 лет, что бы пройти?

3
MadDarkGuard Bruce W

У меня и подольше игры в бэклоге висят, во все играть не хватает же времени. А наличие локализации как раз повод выделить игру из десятков других в очереди)

6
kazak119 MadDarkGuard

согласен) у меня именно эта игра лежала в блэклоге)

0
caliskan Bruce W

Да не ждал, не тянуло как то в нее играть, с русской может пройду

0
Сотонеющий tichka MadDarkGuard
локализации как раз повод

Вообще не повод. Этот кал играется как кал вовсе не из-за отсутствия рус озвучки

0
tvorog8088

Во одна из ожидаемых, можно идти скачивать игру, ещё осталось подождать Хелблейд и ЗВ Джедаев, ну может Калисто ещё перепройти с озвучкой, Дед Спейс и Хогвардс не знаю буду ли проходить и потом можно начинать ждать Алана Вейка 2.

4
Кей Овальд

Это прям ждал. Теперь можно заиграть.

1
Real Slim Shady

Я и моя шиза - лучшая рецензия для этой игры))

1
Pahant0Ss

неожиданно

1
B e s i k

Ну раз так то попробую поиграть ещё раз может зайдёт

0
fog666666

да ты что ?

-1
ARESS_777

Да мне как то и этой профессиональной озвучки хватает))) Такие эмоции!!!!___)

-1