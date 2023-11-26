Русская озвучка хоррора The Medium выйдет 30 ноября

Небольшая команда локализаторов Designer Team объявила о дате релиза русской озвучки The Medium. Все желающие смогут поиграть в хоррор полностью на русском языке уже 30 ноября и в честь анонса, команда представила небольшой трейлер с демонстрацией своей работы.
Действие The Medium разворачивается в конце 90-х. В игре рассказывается о Марианне, экстрасенсе, которая исследует заброшенный отель «Нива» в поисках ответов на вопросы о своем прошлом. Окружение позволяет игрокам одновременно исследовать физический и духовный миры и использовать взаимодействие между ними для решения головоломок в двойной реальности, открытия новых путей и пробуждения воспоминаний о прошлых событиях.
Неплохо вроде. Можно и пройти теперь
Спецом ждал больше 2.5 лет, что бы пройти?
У меня и подольше игры в бэклоге висят, во все играть не хватает же времени. А наличие локализации как раз повод выделить игру из десятков других в очереди)
согласен) у меня именно эта игра лежала в блэклоге)
Да не ждал, не тянуло как то в нее играть, с русской может пройду
Вообще не повод. Этот кал играется как кал вовсе не из-за отсутствия рус озвучки
Во одна из ожидаемых, можно идти скачивать игру, ещё осталось подождать Хелблейд и ЗВ Джедаев, ну может Калисто ещё перепройти с озвучкой, Дед Спейс и Хогвардс не знаю буду ли проходить и потом можно начинать ждать Алана Вейка 2.
Это прям ждал. Теперь можно заиграть.
Я и моя шиза - лучшая рецензия для этой игры))
неожиданно
Ну раз так то попробую поиграть ещё раз может зайдёт
да ты что ?
Да мне как то и этой профессиональной озвучки хватает))) Такие эмоции!!!!___)