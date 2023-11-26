Русская озвучка хоррора The Medium выйдет 30 ноября

Небольшая команда локализаторов Designer Team объявила о дате релиза русской озвучки The Medium. Все желающие смогут поиграть в хоррор полностью на русском языке уже 30 ноября и в честь анонса, команда представила небольшой трейлер с демонстрацией своей работы.

Действие The Medium разворачивается в конце 90-х. В игре рассказывается о Марианне, экстрасенсе, которая исследует заброшенный отель «Нива» в поисках ответов на вопросы о своем прошлом. Окружение позволяет игрокам одновременно исследовать физический и духовный миры и использовать взаимодействие между ними для решения головоломок в двойной реальности, открытия новых путей и пробуждения воспоминаний о прошлых событиях.