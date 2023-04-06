Meet Your Maker 04.04.2023
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Разработчики Meet Your Maker утверждают, что не существует Аванпоста, который невозможно пройти

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R_Mor
Новости

Meet Your Maker уже вышла, и всего за два дня в сети появилось несколько поистине ужасных аванпостов, которые потенциальные рейдеры не могут пройти.

На Reddit один из фанатов отметил, что распространение карт в стиле "killbox" значительно повысило общую сложность игры, и предложил одно из возможных решений - ввести правило, согласно которому создатели должны сами пройти свою карту, прежде чем получить возможность публиковать ее для остальных. В ответ на это ведущий гейм-дизайнер Behaviour Interactive Пьер Ривест заявил, что у них нет планов вводить подобную систему.

Мы очень доверяем нашей системе, что ни один аванпост не является непобедимым. Не все строители являются опытными рейдерами или заинтересованы в рейдерстве, и мы хотим, чтобы они могли наслаждаться игрой так, как они предпочитают. Опыт строительства рассчитан на быструю итерацию, и требование к таким игрокам проходить свой аванпост каждый раз, когда они настраивают ловушку или уточняют путь охраны, лишает их возможности адаптироваться.

Хорошей новостью является то, что в Meet Your Maker, есть множество карт, которые игроки могут попробовать. "Если вы столкнетесь с аванпостом, который вам просто неинтересен, - добавил Ривест, - вы не обязаны его завершать и можете перейти к более привлекательному аванпосту".

В другом месте один из фанатов спросил, заинтересованы ли Behaviour в каких-либо других игровых режимах. В настоящее время Meet Your Maker позволяет игрокам либо строить уровни, называемые Аванпостами, заполняя их ловушками и вражескими юнитами, чтобы убивать других игроков, либо совершать набеги на другие Аванпосты в поисках ресурса для дальнейшего улучшения своего персонажа и обороны базы. Старший продюсер Джулиен Толщук-Жалберт сказал, что есть несколько идей, но пока что план состоит в том, чтобы усовершенствовать текущий геймплейный цикл Meet Your Maker.

В процессе разработки мы изучили несколько вещей, и у нас есть несколько идей, которые предложила команда дизайнеров. Сейчас мы действительно хотим посмотреть, как сообщество воспринимает игру, и понять, где есть возможности для ее улучшения, и если новые игровые режимы имеют смысл, мы обязательно рассмотрим их. Пока же функции Social Raiding имеют меньше ограничений и позволяют вам разрабатывать нестандартные проекты, чтобы поделиться ими со своими друзьями и сообществом.

Meet Your Maker доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

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