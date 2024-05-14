Правительство Нидерландов оштрафовало Epic Games на 1,1 миллион евро за недобросовестную рекламу

Издание Gamesindustry.biz сообщает о том, что Управление по делам потребителей и рынков (ACM) Нидерландов оштрафовало компанию Epic Games на 1 125 000 евро за использование "нечестной коммерческой практики", которая была направлена на детей в Fortnite.
Расследование ACM показало, что компания манипулировала детьми при размещении рекламных объявлений в своем магазине товаров. Это включало в себя использование таких требовательных фраз как "получите это сейчас" или "купите сейчас". За это нарушение Epic Games была оштрафована на 562 500 евро.
ACM также установило, что в некоторых рекламных объявлениях о товарах использовались таймеры обратного отчета, при этом даже после их окончания товары все еще были в наличии в магазине. Правительство сочло это способом использовать детский страх упустить выгоду, намекая на нехватку товаров, которые в реальности все еще можно было бы купить. За это нарушение Epic Games оштрафовали еще на 562 500 евро.
Компания Epic Games прокомментировало решение ACM, заявив, что несогласна с ним и что в нем якобы "содержатся грубые нарушения при расследовании". Тем не менее, ACM предоставил Epic Games крайний срок - 10 июня 2024 года для устранения данных нарушений. Epic Games уже проинформировала ACM о своем намерении внести требуемые изменения.
А страны в которых нет псн могут так сони вжарить?
мне кажется, сони перестанет существовать после этого, учитывая что стран таких более 100 // Михаил Парастаев
Да ну?) Ахах. Внезапно прошлые два десятилетия это не мешало Сони.
лаунчер свой развивайте же а то только в конце года дада мы не бросили его // Андрей Павлов
так их