Шутер Meet Your Maker получит новые функции и контент в обновлении 15 августа ©

Обновление Mid Sector «Rising Tides» для постапокалиптического кооперативного шутера Meet Your Maker от Behavior Interactive выйдет на следующей неделе, 15 августа. Кроме того, разработчик намекнул, что ждет следующее крупное обновление игры.

Самыми большими нововведениями в обновлении станут социальные рейды для каждой заставы, а также введение ежедневных испытаний. Каждый аванпост теперь всегда будет доступен для поиска в меню «Социальный рейд». Прогресс и награды по-прежнему будут привязаны только к аванпостам, на которые совершаются набеги со стандартной карты рейда, но теперь строители смогут делиться своими уровнями, не беспокоясь о потере стандартных наград за рейд. Что касается системы ежедневных испытаний, то она заменяет текущую систему дани Химеры. Теперь у рейдеров будет постоянный поток новых захватывающих заданий, и они будут вознаграждены за это.

Что касается остальных улучшений игрового процесса, в Meet Your Maker будет добавлено 5 новых модов и дополнений. Все новые моды и дополнения можно будет разблокировать за внутриигровую валюту. Кроме того, три новых однотонных декали станут доступны для всех игроков, чтобы еще больше продвинуть тему обновления «Сектор 1: Берег ужаса», вышедшего в июне этого года.

Наконец, Behavior Interactive анонсировала грядущий DLC «Сектор 2» для Meet Your Maker. DLC под названием «Shattered Peak» будет посвящено льду и выйдет «совсем скоро».

Meet Your Maker доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и ПК в Steam.