Megacopter: потрясающий трейлер выхода новой игры

Приготовься к сражениям в Megacopter: Blades of the Goddess. Управляй Джеком Коптером и Мегакоптером, чтобы спасти три округа от рептилий. Доступно на Steam с 12 июня 2024 года. Демоверсия доступна сейчас на Steam Next Fest.

Ты готов к битвам в пустыне и сражениям против полчищ рептилоидов? Megacopter: Blades of the Goddess приглашает тебя в мир, где у каждого врага есть шанс, что он окажется не тем, кем кажется. Играй за Джека Коптера, пилота с характером терминатора и навыками хищника. Вместе с ним в борьбу вступает Богиня, которая не прочь показать, кто здесь хозяин.

В этой игре тебе предстоит пройти через череду опасных миссий, чтобы спасти три округа от захвата коварного лидера рептилий по имени Джефф. Он, как истинный злодей, задумал завоевать мир с помощью супероружия – горячей пиццы Hot Cheez. Почему именно пицца? Потому что это оригинально и чертовски вкусно!

С каждой новой миссией ты будешь углубляться все дальше в мир безумия и хаоса, сталкиваясь с невероятными врагами и спасая жителей округов от участи быть съеденными на завтрак. Управляй Мегакоптером и используй весь его арсенал, чтобы уничтожить врагов и остановить Джеффа. Забудь о покое, как говорится, война войной, а обед по расписанию!

Megacopter: Blades of the Goddess – это не просто шутер, а настоящая смесь аркады и экшена, вдохновленная классикой Desert Strike. Ты почувствуешь себя в роли пилота, которому под силу выполнить любую миссию, даже если она кажется самоубийственной. Открой для себя мир бесконечных сражений и адреналина, который держит в напряжении до последнего момента.

Если ты мечтал стать героем, который спасет мир и при этом не упустит шанс поесть пиццу, то Megacopter именно для тебя. Готовься к взрывам, перестрелкам и, конечно же, бесконечному веселью. Ведь что может быть лучше, чем уничтожать врагов под звуки рок-н-ролла и запах горячей пиццы?

Не пропусти возможность стать частью этого сумасшедшего приключения. Megacopter: Blades of the Goddess уже доступен для демо-версии на Steam Next Fest, а с 12 июня 2024 года игра выйдет полностью. Заправляй топливо, надевай очки и вперед – спасать мир от рептилоидов!