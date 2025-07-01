Авторы Silicone Heart анонсировали симулятор Meltopia

Игрок отправится в приключение в поисках мамонтов

Российская независимая студия Garden of Dreams, ранее представившая симулятор выживания и фермерства Silicone Heart и известная низкополигональным шутером Bunker 21, анонсировала новую игру — приключение Meltopia — и опубликовала дебютный трейлер.

Герой Meltopia исследует полны загадок заснеженный мир в поисках ресурсов, древних артефактов и замерзших путников. Главная цель — найти останки мамонта. В путешествии ему помогает тепловая пушка, огнемет, динамит и другие полезные в ледяном окружении инструменты. Тепловую пушку можно улучшать, чтобы эффективнее растапливать снег и лед.

Разработчики обещают неспешный геймплей без строгих правил и свободу исследования в собственном темпе. Даты выхода у Meltopia пока нет.