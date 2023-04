20 минут геймплея стратегии в реальном времени Men of War 2 ©

Издатель Fulqrum Publishing и разработчики из Best Way совместно с порталом IGN представили 20-минутный геймплейный ролик американской кампании с участием битвы при Куассоне из долгожданной стратегии в реальном времени Men of War 2.

Разработчики Best Way описывают геймплей этой миссии следующим образом:

Рядом с деревней Куассон, Нормандия, 1944 год. Командование 7-го армейского корпуса США потеряло связь с артиллеристами роты H. Специалисты по тыловому обеспечению подсчитали, что рота H уже должна была достичь Куассона. Лейтенанту Карлу Янгу, командиру 68-й механизированной эскадрильи, приказано провести спасательную операцию».

Создатели недавно объявили, что открытое бета-тестирование Men of War 2 начнется в четверг, 11 мая, и завершится в понедельник, 15 мая. Бета-версию можно будет бесплатно загрузить на странице Men of War II в Steam, где уже доступна регистрация на бета-тестирование.