Авторы стратегии Men of War 2 наконец-таки назвали официальную дату выхода ©

Fulqrum Publishing сообщает, что ждать стратегию Men of War 2 осталось совсем немного, ведь вместе с выходом видеоролика была названа дата грядущего релиза. Фанаты могут ждать проект уже 20 сентября этого года, где их ждут ожесточенные баталии с участием пехоты и военной техники.

Men of War 2 является многими долгожданным продолжением знаменитой франшизы стратегий в реальном времени. Игроки смогут сыграть в новые кампании, провести сражения на знаменитых локациях и окунуться в атмосферу новых игровых режимов. Кроме того, авторы заявляют, что нас ждет множество новых видов войск для решения различных задач, предельная историческая достоверность, графика и звук нового уровня, а также захватывающий динамичный игровой процесс в лучших традициях серии.

Стратегия Men of War 2 выйдет исключительно для платформы ПК в цифровых магазинах Steam и Epic Games Store.